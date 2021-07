En las últimas horas, el nombre de Edgar Benítez, delantero paraguayo con amplia experiencia e incluso seleccionado mundialista ha sido vinculado con Alianza Lima.

Por ende, TROME se contactó con Daniel Ferreira, gerente deportivo de Sportivo Luqueño, el último equipo de Edgar Benítez, para que nos dé detalles al respecto.

“Yo he escuchado eso. Nosotros no tenemos ninguna confirmación del tema. Edgar Benítez es un jugador libre, ya rescindió contrato con nosotros, él puede ir a donde quiera”, afirmó

¿Por qué Edgar Benítez no siguió en Sportivo Luqueño? El gerente deportivo de dicho club nos respondió. “Hubo una renovación de jugadores, por eso no siguió. No tuvo nada que ver el rendimiento del jugador. Además es un futbolista que tiene un alto costo para el club y por presupuesto no siguió”. manifestó.

“Él jugó casi todo el torneo acá, hizo goles, le fue bastante bien. No está lesionado, nada de eso, llega en buenas condiciones. Es cuestión de que Alianza Lima arreglé con el jugador nada más. Él terminó jugando el campeonato con Sportivo Luqueño”, sentenció.

¿Quién es Edgar Benítez?

Edgar Benítez inició su carrera en el club Libertad de la Primera División de Paraguay a la edad de 17 años, debutando el 25 de junio del 2005 en la última jornada del Torneo Apertura frente al club 3 de Febrero. Luego, se fue a Sol de América durante la temporada 2008. Tras esa experiencia fichó por Pachuca, dónde jugó dos temporadas. También jugó por Cerro Porteño, Toluca (México), Querétaro (México), Guaraní y Sportivo Luqueño. Además, jugó dos partidos del Mundial Sudáfrica 2010 con la selección de Paraguay ante Japón y Nueva Zelanda.

Edgar Benítez en su última experiencia en Sportivo Luqueño jugó 18 partidos y anotó cuatro goles.