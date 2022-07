Gino Peruzzi debutó oficialmente el reciente domingo con camiseta de Alianza Lima, en partido ante Atlético Grau que acabó con victoria (2-1) a favor de los ‘Íntimos’. El argentino, uno de los refuerzos del equipo victoriano para el Torneo Clausura, fue titular y estuvo en la cancha hasta el minuto 89.

Dos días después de su primera presentación con el elenco blanquiazul, el lateral derecho destacó el trabajo del grupo para conseguir los tres puntos en el certamen y se mostró contento por todo lo vivido hasta ahora en el club, al que estará unido hasta finales del 2023.

“Estoy contento por el debut y, sobre todo, por el triunfo. Fue una cancha difícil y ante un equipo que te hace sufrir, pero por suerte se sacó adelante el resultado. Se hizo un gran partido ante Atlético Grau, fuimos superiores la mayor parte del juego. Demostramos mucha jerarquía para aguantar el resultado”, señaló Peruzzi, para Fútbol como Cancha, de RPP.

El deportista de 30 años, asimismo, dio detalles de su actualidad en lo que respecta al tema físico. “Tengo muy pocos entrenamientos, recién me incorporé el miércoles y hasta ahora todo muy bien. Me siento bien, pero no al 100%. El último partido que jugué los 90 minutos fue en marzo, todavía tengo mucho más para dar en tanto a lo físico, estoy trabajando en eso”, comentó.

Por otro lado, Peruzzi tuvo especiales palabras al recordar a Ricardo Gareca, entrenador que le dio la oportunidad de hacer su estreno en el fútbol profesional el 2011, cuando el ‘Tigre’ era entrenador de Vélez Sarsfield.

“Debuté con Ricardo Gareca, pero no he tenido la oportunidad de charlar con él antes de llegar a Alianza Lima, solo con Hernán Barcos. Siempre estoy agradecido con Ricardo Gareca porque fue el técnico que confió en mí para poder debutar”, dijo el argentino.

Peruzzi, por último, reveló que le gusta mucho sumarse al ataque y dio a conocer que, más allá de que fue cambiado en los minutos finales del duelo contra Grau, está “apto para el partido de este fin de semana ante Sport Boys”.