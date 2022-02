Gracias a su buen juego, Jairo Concha se ganó en el 2021 un lugar en el equipo titular de Alianza Lima, Y en el arranque de la nueva temporada, dicha posición la ha mantenido. Ya como uno de los habituales en el esquema del entrenador Carlos Bustos, el mediocampista tiene claro los objetivos.

“Me siento muy contento ya que el año pasado se cumplió el objetivo máximo. Ahora, en este nuevo año con Alianza Lima, creo que el objetivo es el mismo. Tenemos que salir a proponer a todos los campos y buscar el campeonato”, dijo Concha en entrevista con el equipo de comunicación del club victoriano.

El deportista de 22 años, por otro lado, lamentó no haber podido conseguir aún triunfo alguno. El saldo de los ‘Íntimos, en lo que va del Torneo Apertura, es de dos empates en los partidos ante Atlético Grau y Sport Boys.

“En los dos primeros partidos, lastimosamente, no pudimos conseguir los resultados. En el primero, no tuvimos una buena performance; en el segundo, estuvimos un poco mejor, aunque todavía no llegamos al nivel esperado”, admitió el exintegrante de San Martín. “Creo que en las siguientes fechas, vamos a encontrar nuestro nivel y vamos a poder sacar los triunfos necesarios”, añadió.

Por último, Concha, convocado a la selección peruana en la reciente doble jornada de Eliminatorias Qatar 2022, se refirió a su rendimiento individual y reconoció que le falta mejorar.

“La versión que van a ver de mí es más o menos la que vengo trabajando. Poco a poco, estoy mejorando en algunos aspectos que me faltaban. Cuando llegue a mejorarlos, a pulirlos, van a ver un Jairo Concha diferente”, sentenció.

Alianza Lima cumplió este jueves una nueva jornada de entrenamiento, de cara al duelo ante Carlos A. Mannucci, programado para este domingo 20 de febrero desde las 3:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.