El comando técnico de Alianza Lima proyectó tener de vuelta a Jefferson Farfán desde marzo. Sin embargo, la situación del atacante todavía es una incógnita en La Victoria. Ante ello, el jugador medita la posibilidad de trasladarse a Estados Unidos para tratarse de la lesión que le tiene fuera de actividad. En tal sentido, José Bellina, gerente deportivo del club, brindó algunos detalles sobre el caso del hombre de la selección peruana.

De entrada, el representante de los íntimos confirmó que no existe por ahora una fecha en específica para el retorneo del 10. “Jefferson está en evaluación constante. Hoy por hoy no hay una fecha específica (de su retorno), estamos esperando que pueda volver al máximo nivel. No hay ninguna incomodidad, sabíamos que tenía algunas situaciones, queremos que él esté bien”, declaró para RPP.

“Se evaluó que Jefferson vaya a Estados Unidos, se han visto algunas opciones para que él pueda tener una segunda opinión y en conjunto con lo que él mismo quiera vamos a evaluar lo mejor para él. Es una opción Estados Unidos”, agregó en la emisora.

Posteriormente, se refirió al tema salarial del jugador. “No se ha discutido el tema salarial de Farfán. Él es un jugador muy institucional, lo que quiere es dejar legado en el club. Se ha discutido que, en caso haya una reducción en el futuro, que vaya destinado para el futuro del club”.

La última vez de la ‘Foquita’ Farfán con la camiseta de los Blanquiazules fue el 28 de noviembre del año pasado en la final de vuelta frente a Sporting Cristal. Ese día, el goleador estuvo media hora en la cancha del Estadio Nacional y fue clave para la conquista del título de la Liga 1.

En más, Jefferson no fue convocado para los primeros seis partidos de la actual campaña del torneo doméstico. Asimismo, el jugador no fue considerado por Ricardo Gareca para afrontar la última jornada doble de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 frente a Uruguay (Montevideo) y Paraguay (Lima).