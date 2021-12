En Alianza Lima son conscientes que una deuda pendiente es hacer una buena Copa Libertadores. Con eso en mente, Josepmir Ballón, capitán del equipo, aseguró que se están mentalizando, no solo en pasar la fase de grupos, sino también en una posible final.

“ Clasificar a fase de grupos es importante pero Alianza Lima no debe conformarse solo con eso. Sino llegar a la final . Entonces si me dan a elegir entre final de Liga 1 o Libertadores, yo quisiera la de Libertadores. No podemos aspirar a menos que eso”, sostuvo en diálogo con Fútbol como cancha de RPP.

Para Ballón,el hecho de haber sido campeones en el año 2021, les da una presíón extra al momento de asumir la Liga 1 de esta temporada. “El objetivo de ahora es nuevamente llegar a la final. Haber campeonado este año te da mucha más responsabilidad”, acotó.

Ballón, más feliz que nunca

El popular ‘Barbón’ hizo una reflexión de lo que le tocó vivir en los últimos tiempos, de ser parte del equipo que perdió la categoría a ser uno de los baluartes de la obtención del título del 2021.

“Yo al quedarme en Alianza Lima luego del 2020 era como hipotecar mi carrera, era un todo o nada. Mi mentalidad era jugar segunda división y a la larga fue beneficioso para mí y para todos los que se quedaron y vinieron”, aseguró.

“Un año exactamente después del 2020 nefasto pudimos ser campeones, eso demuestra que el equipo y los compañeros que vinieron en ese momento difícil de Alianza Lima pudieron acoplarse de la mejor manera”, añadió.

Ballón dejó claro que atraviesa un gran momento personal, jugando y siendo figura en el cuadro victoriano. “En Alianza Lima recién llevo dos años pero me siento como en casa y muchos compañeros también se sienten así. Ahora estamos en momentos buenos y puede que vengan otros momentos, hay que saberlo llevar”, sentenció.

Ballón le da la bienvenida a Christian Ramos

“Christian Ramos va a aportar mucho al equipo. No tengo duda de que va a sumar al igual que los compañeros que han venido”, arrancó Ballón sobre el fichaje del zaguero de la selección peruan.

En cuanto a la capitanía del equipo, Ballón mencionó que hay muchos jugadores en Alianza que pueden llevar la cinta. “Christian Ramos es muy amigo mío, incluso es padrino de mi hija mayor. En tanto a la cinta, se sabe que es Jefferson Farfán y si no está él, la llevo yo pero también hay otros que pueden hacerlo como Hernán, Pablo, Ángelo y otros”, puntualizó.