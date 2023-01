El delantero del Manchester City, Julián Álvarez, ha tenido un 2022 para el recuerdo. El argentino se consolidó en River Plate, emigró a Europa y cerró el año saliendo campeón del mundo en Qatar 2022. Ahora, la ‘araña’ recibe un merecido reconocimiento por parte de la IFFHS gracias a una gran actuación sobre Alianza Lima.

Pocos días antes de firmar por el Manchester City, Julián Álvarez jugó uno de sus últimos partidos con River Plate anotando 6 goles en la victoria del ‘Millonario’ por 8-1 sobre Alianza Lima en la Copa Libertadores.

Esta actuación le ha valido una nueva condecoración. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) reconoció a Julián Álvare z como el jugador que más goles ha metido en un partido en el año 2022.

“Julián Álvarez fue reconocido oficialmente por la IFFHS como el autor de más goles en un solo partido en 2022 (6 vs. Alianza Lima). Superó a Messi (5 vs. Estonia) y Balotelli (5 vs. Göztepe). Es récord en un juego de Libertadores junto a Juan Carlos Sánchez-Fernando Baiano”, publicó el periodista argentino Juan Pablo Varsky.

Álvarez no solo consiguió esta marca, sino que, además, igualó al boliviano Juan Carlos Sánchez como el jugador que más goles ha marcado en un solo partido en la historia de la Copa Libertadores. Sánchez metió 6 en el triunfo 8-0 del Blooming sobre Deportivo Italia de Venezuela en 1985.