Alianza Lima: Kevin Quevedo estaba solo pero la estrelló en el poste del arco de Ayacucho FC | VIDEO

Kevin Quevedo se falló una clara ocasión de gol en el partido Alianza Lima vs Ayacucho por la fecha 9 del Grupo A del Torneo de Verano.



A los 4 minutos Kevin Quevedo aprovechó un error en salida de Ayacucho y quedó perfilado ante el arco de Castellanos. El atacante blanquiazul buscó el espacio y quedó solo.



El remate de Kevin Quevedo con destino de gol se estrelló en el poste, cuando el portero de la visita no tenía opciones de evitar la caída de su arco.



Quevedo arrancó como titular en Alianza Lima por tercera vez en en lo que va del Torneo de Verano. Todavía no marca su primer gol.

Mira la jugada de Kevin Quevedo en el Alianza Lima vs Ayacucho:

