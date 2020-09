Por: Carlos Bernuy ( @Bernuycarlos )

Alianza Lima generó su propio virus, para el cual no hay anticuerpos. El hincha está molesto, su historia arde en llamas y la última derrota contra Estudiantes de Mérida en la Copa Libertadores solo ha sido un eslabón más de la pesada cadena, llamada desastre, que arrastra. El club blanquiazul es objeto de burlas y un títere de comedia tirado por hilos de terror.

En el 2017, Alianza Lima logró el título bajo una administración que hacía algo sencillo: tengo 100 soles, invierto 50 y el resto lo uso para pagar deudas. Gasto lo necesario. Aquel plantel no tenía estrellas pero, por nombrar dos ejemplos: Paolo de la Haza y Alexis Cossio, que tienen nivel medio o bajo, marcan mil veces mejor en los laterales que Aldair Salazar y Anthony Rosell (a este último le renovaron).

Alianza Lima obtuvo el título con fichajes baratos en ofensiva como Germán Pacheco, Lionard Pajoy y Alejandro Hohberg. Todos con hambre de gloria, deseos de entrar en la historia. De aquel tiempo a este, se priorizó otra cosa: contratar a la ‘figurita’. Quizás al representado del amigo, al posible elemento para revender. Se dejó de lado la administración para jugar monopolio con un club de más de 100 años.

Los goles del Mérida que le costaron el triunfo a Alianza Lima en la Libertadores (Fox Sports)

La llegada del ‘Fondo Blanquiazul’ significó el arribo de personas que, si bien son hinchas de Alianza, invirtieron dinero en el club y como es lógico: desean recuperarlo lo antes posible. Sin embargo, lejos están de conocer cómo se maneja una institución grande a nivel futbolístico. Para muestra un botón: la falta de papeles de Kluiverth Aguilar por los que no pudo viajar. Esto no es prender el PlayStation y jugar el 'modo carrera’ de FIFA o PES. Sus errores han causado gran parte de esta debacle.

¿Por qué fichar a Jean Deza, Carlos Ascues, Alexi Gómez y ‘Beto’ da Silva? Quizás porque alguien les dijo que si estos la ‘rompían’ se irían al extranjero por millones. Una mentira: los cuatro tienen pobre nivel, los tres primeros son indisciplinados y el cuarto es casi un ex futbolista aquejado por lesiones y cuyos goles los hace en Instagram. ¿Por qué se renovó el vínculo a Rinaldo Cruzado y Leao Butrón? Ellos ya habían cumplido. Si era cuestión de agradecer su aporte en los últimos años, lo mejor era darles una placa y no un contrato.

¿Por qué sigue Joazhiño Arroé si no es capaz de meter un pase gol? Lo que debieron hacer quienes mandan hoy en Alianza es, al día siguiente de perder la final 2019 con Binacional, buscar otro entrenador, dar un cambio de timón y que ese nuevo técnico, antes del pasado fin de año arme su esquema. Pero no, se mantuvo a Pablo Bengoechea, se le impusieron jugadores y lo terminaron botando. Se despilfarraron los casi 3 millones de dólares que dio Conmebol por entrar a la Libertadores que hoy castiga.

Esto nos lleva a Mario Salas, quien llegó en julio a un plantel armado y teniendo que acoplarse él al equipo y no al revés. El técnico intenta repetir lo que hizo en Cristal, pero Alianza no tiene los jugadores para ello. Patricio Rubio es goleador, pero no tiene a lado a Gabriel Costa o Marcos López, sino a Oslimg Mora y Gómez quienes avanzan con la cabeza enterrada y creen estar en una loza de fulbito. Salas debe quedarse, armar una lista de cinco, diez o la cantidad de jugadores que sea para que se vayan e iniciar de cero.

Alianza Lima: Mario Salas y el incidente con periodista tras sonar celular en conferencia

Te voltean un partido de dos a cero a 3-2 porque no hay nivel en el equipo. No se nota compromiso, no hay personalidad ni siquiera para ‘poner la pierna fuerte’. Nadie valora la camiseta que lleva puesta. Y mientras eso, quien es aliancista mira en su celular los ‘memes’ que le envían. Sí, ese hincha que compra entradas solidarias sin ir al estadio, que adquiere souvernirs oficiales, que se hace con banderas o peluches para ayudar a la economía del club que ama. A ese hincha se le está pagando mal.

Alianza Lima olvidó eso de “primero buenos amigos, después de darle al balón”. Porque no amistad, no hay pelota bien tratada. Cada quien hace en el club lo que le da la gana.

Periodistas de Fox dicen que último triunfo de Alianza Lima fue en escritorio (Fox Sports)