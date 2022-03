ALERTA EN MATUTE. Alianza Lima perdió su segundo partido en la Liga 1 y esta vez cayó en casa contra Sporting Cristal, un encuentro que dejó ‘picantes’ consecuencias, como el fuerte ‘jalón de orejas’ de Hernán Barcos a sus compañeros. En medio de los problemas, Cristian Benavente se encargó de darle una esperanza a los hinchas, que apuntan todas sus balas a entenador de los blanquiazules.

Jugadas las primeras cinco fechas de la Liga 1 Trome.pe te ahyuda a analizas a analizar las consecuencias de esta crisis aliancista que preocupada, y mucho, a solo unas semanas del arranque de la Copa Libertadores. En ese torneo, los íntimos están clasificados a fase de grupos.

Alianza Lima y el ‘aburguesamiento’ de varios titulares

En el 2021, el equipo blanquiazul se ‘armó' pensando en que una chance era jugar Liga 2. Jugadores con ‘hambre’ llegaron al plantel y terminaron siendo figuras. El lateral Ricardo Lagos, el volante Jairo Concha, el defensa Pablo Míguez y el extremo y marcador Oslimg Mora la ‘rompieron’. Hoy parecen haberse ‘estancado’ o conformado y eso ha debilitado en demasía a la oncena titular. Varios de ellos merecen ya ir a la banca de suplentes.

Jairo Concha salió expulsado en el primer tiempo del Alianza Lima vs. Mannucci. Foto: GolPerú

Alianza Lima y sus ‘cuestionables’ fichajes

Un equipo que logra un campeonato debe ‘retocarse’ en las zonas donde flaqueó. Alianza Lima hizo lo contrario y descuidó la parte defensiva, ya que fichó a Christian Ramos, un jugador caro y que nunca demostró rapidez, ahora colabora con el desorden en el once inicialista. Nadie sabe qué hizo Jefferson Portales para perder el puesto. Además, ya es conocido que el club no tiene laterales y cuesta entender el porqué no se priorizó su llegada.

El árbitro Kevin Ortega fue resguardado por la policía ya que los hinchas de Alianza Lima lanzaron botellas a su salida.

Alianza Lima y un urgente cambio de sistema

Alianza Lima arrancó el 2021 aplicando un sistema 4-3-3 que luego el entrenador Carlos Bustos cambió al conocido 3-5-2. Ese esquema ya ha sido estudiado por los rivales y hoy en día es endeble y fácil de atacar. Presionan a Josepmir Ballón que es el primer pase, lanzan pelotazos a espaldas de los laterales y hacen marca personal a Hernán Barcos. Con esa receta, los oponentes de Alianza están sacando partidos adelante y dejando mal parados a los íntimos.

Jefferson Farfán entrena con la selección y en menor medida con Alianza (Foto: @SeleccionPeru)

Jefferson Farfán y una ausencia que pesa en Alianza Lima

La ‘Foquita’ lleva casi 4 meses fuera del equipo, sigue cobrando un enorme salario y apenas hace entrenamientos exigentes. Los hinchas están molestos, porque al parecer su lesión a la rodilla lo tendrá en ese ritmo todo el año, ya que tiene contrato hasta diciembre. EN 2021, la ‘Foquita’ marcó 4 goles y todos sirvieron para ganar partidos. La posible llegada de Paolo Guerrero, que también tiene edad avanzada y dolencias, sería más de lo mismo.

Carlos Bustos es entrenador de Alianza Lima desde enero del 2021. (Foto: Leonardo Fernández(GEC)

Alianza Lima: Carlos Bustos abre grieta con plana mayor

Se supo que el entrenador Carlos Bustos habría hecho hincapié en que la defensa debía ser reforzada, pero parece que la administración hizo ‘oídos sordos’. Trajeron al extremo ecuatoriano Darlin Leiton, que es improductivo, renovaron contratos a los poco útiles Wilmer Aguirre y Arley Rodríguez y optaron por Aldair Fuentes. Ese ‘cortocircuito’ entre DT y directivos podrían incrementarse con el correr de las semanas.

MIRA ADEMÁS : Selección peruana ya conoce los árbitros para los duelos ante Uruguay y Paraguay

Ahora, a los íntimos se les vienen dos partidos muy duros, ya que deben visitar a Melgar en la altura de Arequipa y despues enfrentarpan al líder del torneo, Sport Huancayo. Si no hay visos de mejoría, la caída seguirá siendo muy dolorosa.