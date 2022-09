LAS COSAS COMO SON. A siete fechas del final del Clausura, Alianza Lima despidió a su entrenador Carlos Bustos horas después que el equipo empatara con Cantolao y sumara tres encuentros sin triunfos. El técnico, que sacó campeón a los íntimos en 2021, dijo adiós mediante un comunicado y sus ahora ex jugadores tuvieron distintas reacciones al conocerse su salida. Si bien en Matute ya se busca reemplazante, es hora de conocer el porqué el argentino debió irse por la puerta de atrás.

El 15 de enero del 2021, Carlos Bustos fue anunciado como flamante estratega de los íntimos que, en ese momento, aún no sabían si jugarían primera o segunda división. Finalmente, se quedaron en la máxima categoría y a fin de ese año el equipo logró el título nacional imponiéndose a Cristal en el ‘Playoff’.

Inmediatamente todos pidieron la continuidad del entrenador y se le renovó el contrato. Sin embargo, en este 2022 hubo varias cosas que acabaron con lo que en 2021 fue la confianza sobre Bustos. Peleas, resultados, quiebres de relación, etc. En Trome.pe vamos a contarte esos motivos que empujaron al despido del argentino.

Carlos Bustos y la pelea entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado

Hay que decirlo bien claro: Carlos Bustos nunca pidió a Paolo Hurtado, fue una imposición del ‘Fondo Blanquiazul’. El técnico conocía de la enemistad entre ‘Caballito’ y Jefferson Farfán y sabía lo que se venía. Por ello, el DT decidió finalmente no meterse cuando estos dos jugadores se agarraron a golpes en la ‘Villa Íntima’.

Todos en el club, dirigentes y futbolistas, miraron mal a Bustos por hacerse a un lado y no poder mano dura ante esta rencilla. El entrenador quedó en el centro de la polémica, porque tanto Farfán como Hurtado dijeron en su entorno que esperaron que el DT sacara cara por cada uno. Al final, ellos se quedaron y Bustos se fue.

Carlos Bustos y la mala relación con el Fondo Blanquiazul

Otro quiebre importante para la salida del técnico fue el ‘choque’ de ideas entre él y el Fondo Blanquiazul. Bustos no quería dejar ir a Edgar Benítez, pero en el club dijeron que sí. El entrenador no deseaba a Hurtado, sino a otro tipo de jugador, un atacante y no le hicieron caso. Además, las quejas del argentino porque el club no tenía un previo deportivo terminaron enojaron al ‘Fondo’.

Por otro lado, en oficinas de Matute se apoyan en el populismo y tras los reclamos por el empate ante Cantolao de los hinchas y los pedidos que saquen al entrenador, les hicieron caso. Finalmente, al parecer Bustos casi nunca pudo reunirse con gente del ‘Fondo Blanquiazul’ y apenas conocía de las decisiones cuando estas ya se habían tomado.

Carlos Bustos y el distanciamiento con los jugadores

La última conferencia de Carlos Bustos en Alianza Lima la dio solo, sin ningún jugador. Se supo que el DT tenía pésima relación con Arley Rodríguez , quien se quejaba públicamente por no jugar, con Jairo Concha, quien se molestó muchas veces al ser cambiado y con el mismo Paolo Hurtado que reclamaba ser titular.

Ellos, sumado a otros elementos no respetaban al técnico que casi nunca lanzaba indicaciones, porque al parecer entendía que no le harían caso. Además, el exceso de publicaciones en las cuentas del club con lemas como “Todos Unidos”, dejaba en claro más aún que sucedía todo lo contrario.

Carlos Bustos y malos resultados claves en la temporada

La estabilidad de Carlos Bustos en el banquillo pareció terminar después del lamentable 8-1 que recibió en casa de River Plate por Copa Libertadores, pero no se le despidió. Pero a nivel local, tampoco dio la talla como en 2021. En esta temporada, Alianza Lima no pudo vencer a competidores directos al título.

A la ‘U’ le ganó en el Monumental, pero luego perdió en Matute. En provincia solo pudo salir ganador en una ocasión y cayó contra Melgar y a Sporting Cristal no pudo vencer este 2022. Además, los empates contra UTC y Cantolao terminaron por ponerle el punto final a la estadía del entrenador en La Victoria.

Carlos Bustos no es más entrenador de Alianza Lima y ahora el equipo tomará otro rumbo. Por ahora, bajo la dirección interina de Guillermo Salas.

