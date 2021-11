Con miras a la Copa Libertadores y a hacer una buena temporada en la Liga 1 2022, Alianza Lima ya está pensando en reforzar algunos sectores del campo y la portería es uno de ellos. En los últimos días sonó el nombre de Manuel Heredia para darle competencia al actual golero íntimo, Angelo Campos.

Heredia cumplió una buena temporada defendiendo el arco de Carlos A. Mannucci, además, ya fue parte del elenco blanquiazul en los años 2013 y 2014, llegando a cosechar un título del Torneo del Inca.

En conversación con Willax Deportes, Heredia no negó sus ganas de volver algún día a La Victoria. “Ir a Alianza Lima es una idea que me gusta, siempre estoy soñando con regresar. No voy a ocultar mi hinchaje. Pero esto es fútbol y no sabemos qué pueda pasar”, indicó.

A Heredia también le consultaron sobre la selección peruana. Pese a que su puesto viene siendo ocupado por Pedro Gallese, José Carvallo y Carlos Cáceda, el arquero de 35 años no pierde la esperanza de volver a ser llamado, tal como le ocurrió en el 2009 para un amistoso ante Paraguay.

“Me siento convocable para la selección, para eso trabajo duro todos los años”, sentenció.