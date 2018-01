Alianza Lima: Pablo Bengoechea fichó al esposo de su hija Paola, Maximiliano Lemos [FOTOS]

El técnico uruguayo Pablo Bengoechea fichó como refuerzo de Alianza Lima nada menos que a su yerno. Sí, el volante charrúa Maximiliano Lemos llegó al Perú para integrarse al equipo blanquiazul.



Paola Bengoechea es una de las tres hijas de Pablo Bengoechea, entrenador de Alianza Lima, e incluso ambos ya estuvieron en Perú visitando las playas limeñas, el distrito de Barranco y el parque del amor de Miraflores. Según las fotos publicadas en junio en las redes sociales de ambos.



Por su parte, Maximiliano Lemos llega procedente del club Juventud de de la Primera División de Uruguay previo paso por Villa Teresa de la Segunda División de ese país.



Otro detalle de la relación familiar entre el técnico Pablo Bengoechea y el mediocampista Maximiliano Lemos, fue cuando se enfrentaron. Uno dirigía Peñarol y el otro jugaba en Juventus de Las Piedras.

📸 ¡Bienvenidos! Mira el momento exacto donde nuestros nuevos jugadores, Mario Velarde y Janio Posito, firmaron su contrato con la institución. #ArribaAlianza



Recuerda seguir a Mario Velarde y Janio Posito en sus cuentas oficiales de Instagram: mario_al11 y janioposito29. pic.twitter.com/PpX9Efk0GK — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 4 de enero de 2018

Maximiliano Lemos fue uno de los refuerzos de Alianza Lima para la temporada 2018. Se sumaron Mario Velarde, Janio Posito, José Guidino y el argentino Tomás Costa.



Maximiliano Lemos se inició en su club natal de Rivera Uruguay, Sarandí Universitario, donde se formó antes de pasar a las divisiones inferiores de Defensor Sporting (2009).



Llegó a Juventud de Las Piedras en el 2014 y debutó ante Nacional uruguayo en el Estadio Centenario. Es volante de primera línea (mediocampista mixto).



Incluso Lemos en algún momento se animó a describir su relación con Pablo Bengoechea, el padre de su pareja. "Hablo con Pablo sobre fútbol. Siempre me dice que me dedique, que me lo tome en serio, con gran profesionalismo. En una palabra, que haga las cosas bien que el fútbol siempre te recompensa", afirmó. Hoy lo trajo al club que dirige.



