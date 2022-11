Los festejos por el bicampeonato de Alianza Lima continúan, sin embargo, en las oficinas de la institución ‘blanquiazul’ ya se viene pensando en la temporada 2023, en la que jugarán tanto la Liga 1 como la Copa Libertadores. Dos de los asuntos que se tratarán en los próximos días son la continuidad de Jefferson Farfán y la posible llegada de Paolo Guerrero.

En las diversas declaraciones de miembros del Fondo Blanquiazul y del gerente deportivo del club, José Bellina, se puede extraer que el principal enfoque está en la renovación de Guillermo Salas como director técnico y que será con él con quien se debatirá el armado del plantel.

No obstante, dichas autoridades no pudieron escapar a las preguntas en torno a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, dos delanteros que para un sector de hinchas íntimos, sería un sueño tener juntos en el equipo.

Alianza Lima buscaría juntar a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en 2023. Foto: Archivo.

¿Jefferson Farfán y Paolo Guerrero juntos en el 2023?

Jefferson Farfán jugó muy pocos minutos en el 2023, ingresando en los últimos momentos de solo 3 partidos. Además, tiene una lesión que no ha podido recuperar por completo, no lo deja trabajar con normalidad e, incluso, ha puesto en duda su continuidad en el fútbol profesional.

No obstante, la ‘Foquita’ es una pieza importante en el plantel, más allá de si juega o no. En ese sentido, José Bellina afirmó que lo que se busca es que Farfán siga ligado a la institución, aunque no confirmó si este vínculo será como futbolista.

“Nosotros queremos que Jefferson Farfán siga en el club por muchos años. En el futuro nos gustaría que esté de alguna u otra manera. Primero queremos escucharlo”, señaló Bellina para Gol Perú.

“Queremos ver cómo se siente Jefferson Farfán y qué es lo que quiere. Queremos que esté ligado a Alianza siempre. Hoy está como jugador, en el futuro veremos si puede ser en otra función ”, añadió, esta vez para Movistar Deportes.

En ese sentido, el miembro del Fondo Blanquiazul, Salomón Lerner, confirmó que el deseo del club es que Farfán se quede. “Jefferson es una institución de Alianza Lima, no se va a ir, va a quedarse en Alianza de alguna forma, integrado a Alianza”, acotó.

Por el lado de Paolo Guerrero, José Bellina señaló que hace tiempo no hay contacto con el ‘Depredador’, pero no descartó del todo conversar en algún momento.

“La última vez que hablamos con Paolo Guerrero fue a mitad de año. No hemos hablado con él de nuevo y en los próximos días seguro lo evaluaremos”, expresó.

Asimismo, Lerner dijo que todo dependerá de la evaluación que hagan en el club. “Bueno, él no nos ha dicho nada para conversar, todo sería conversar, hay que ver con él. Hay que ver su estado físico y médico también”, sostuvo.

