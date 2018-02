Alianza Lima: Precio de entradas para partido con Boca Juniors serán como de Eliminatorias Rusia 2018

El Alianza Lima vs Boca Juniors del próximo 1 de marzo por la Copa Libertadores atraerá la mirada de mucha gente, por lo que el club íntimo viene realizando una serie de estrategias para recaudar un buen dinero.



Primero se tomó la decisión de llevar el Alianza Lima vs Boca Juniors al estadio Nacional, ya que tiene mayor capacidad que el Alejandro Villanueva de Matute. Para ello se pondrán a la venta 35 mil entradas.



¿Y el precio de las entradas? Lamentablemente para los hinchas de Alianza Lima, los precios serán similares a los de la selección peruana en las Eliminatorias Rusia 2018.



Las populares costarán 50 soles, oriente desde 170 soles a 190 soles y occidente desde 250 soles a 300 soles. Así lo reveló el reportero Bruno Ginocchio de Gol Perú durante la transmisión del Alianza Lima vs Comerciantes Unidos.



La taquilla, sumado al dinero de Conmebol, los sponsors que se quieren conseguir para esa fecha y el marketing, podrían elevar la ganancia de Alianza Lima a 5 millones de soles solo por ese partido.