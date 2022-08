El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, ofreció una conferencia de prensa en la cual anunció las reformas del fútbol peruano que empezarán a aplicarse a partir del año 2023. Uno de los cambios es la desactivación de la Supercopa.

La Supercopa era el partido que debían jugar este año Alianza Lima, campeón de la Liga 1 2021, contra Sporting Cristal, campeón de la Copa Bicentenario 2021. Agustín Lozano anunció no solo la cancelación de este partido, sino también de la Copa Bicentenario.

“ Quiero saludar en su momento el nacimiento de la Copa Bicentenario, pero esta no ha traído resultados deportivos , de mejoramiento de competencia, resultados comerciales. Tenemos que ser sinceros. Uno puede tener la mejor voluntad, pero nosotros queremos torneos que alimenten al jugador, que fortalezcan a los clubes y mejoren al sistema”, indicó Lozano.

“Si en el camino la comisión encuentra una alternativa que sustituya a la que hoy dejamos sin efecto, la vamos a desarrollar sin duda. Pero hoy día continuar con un campeonato que no nos da resultados, estos indicadores que necesitan el fútbol. No es jugar un campeonato por jugar. No es tener un torneo por decir que hay más partidos. No siempre tener más partidos, nos hace más competitivos”, añadió.

Las posiciones de Alianza Lima y Sporting Cristal

Al parecer la decisión no fue unilateral por parte de la FPF, ya que según Lander Aleman, presidente de la Comisión Organizadora y Competiciones de la FPF, el presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, estuvo de acuerdo.

“ Joel Raffo, que es parte de la Comisión, apoyó la decisión de esta gestión de no jugar la Supercopa . Lo hacemos por el bien general del fútbol peruano”, indicó el también presidente de Alianza Atlético en diálogo con RPP.

Por otro lado, la posición de Alianza Lima fue expuesta por el director técnico Carlos Bustos, quien afirmó en conferencia de prensa que la institución en la cual labora sí quería jugar la Supercopa.

“Ahora estamos contentos con la Selección Sub-23, donde hay varios jugadores nuestros y pensamos en Copa Bicentenario. Alianza tiene un plantel de 28 jugadores que trabajan en primer división y uno no puede darle los minutos que necesitan. No tenemos fecha. No sabemos si se va jugar la final con Cristal. Para mí, es un título y debemos buscarle fecha ”, expresó antes que se confirme la desactivación del encuentro.

En la FPF no se descartó reemplazar a la Copa Bicentenario y a la Supercopa con otra competición. En tanto, en el 2023 se tendrá una Liga 1, Liga 2, una Copa Perú sin ascenso y torneos de reservas sub 21 y sub 18. Alianza Lima y Sporting Cristal deberán esperar otro tipo de torneos para hacer la caja que se tenía prevista en la Supercopa.