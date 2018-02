Alianza Lima respondió con firmeza a la queja de Boca Juniors por polémico precio de las entradas

Alianza Lima no se deja y salió a responder Boca Juniors , que manifestó su disconformidad por el elevado precio de entradas para el duelo por la fase de grupos de la Copa Libertadores en el Estadio Nacional del próximo 1 de marzo.



Christian Gribaudo, secretario general de Boca Juniors, se quejó por el precio de entradas, que a su parecer resulta elevado para los hinchas 'Xeneizes'. Además, aseguró que los directivos de Alianza Lima no responden a sus llamadas para tratar el tema y advirtió que tomarán medidas al respecto.

"Estamos tratando de comunicarnos con el club Alianza Lima antes de tomar una decisión. Con algún directivo, con la persona a cargo, el gerente general o con quién sea para poder hablar sobre el valor de la entrada y la cantidad de hinchas. Todavía nadie contestó el teléfono. No estamos de acuerdo con este precio", aseguró Christian Gribaudo en declaraciones al programa 'Fútbol como cancha' de RPP.

La respuesta de Alianza Lima



"Alianza Lima decidió darle a los hinchas argentinos una ubicación preferencial. Tienen occidente lateral y además una serie de palcos. Esta no es una zona popular donde los precios pueden ser menores. Los precios no se pueden bajar porque los hinchas de Alianza Lima también tienen que tener un privilegio, y no pueden tener entradas más económicas la hinchada visitante", replicó

Benjamín Romero, gerente de Alianza Lima.



El precio fijado para los hinchas de Boca Juniors es de S/. 420 soles. Al cambio son $ 120 dólares cada entrada. La tribuna asignada es occidente lateral (cerca a norte).

