Paolo Guerrero sigue sonando como posible fichaje de Alianza Lima. En medio de los rumores, el gerente deportivo del club victoriano, José Bellina, en el día de la presentación oficial de Cristian Benavente como refuerzo, dejó en claro que el ‘Depredador’ siempre tendrá las puertas abiertas a la institución.

“Hubo comentarios sobre Paolo Guerrero a Alianza Lima. Hemos dicho que cualquier jugador que esté identificado con el club, sobre todo que tenga el renombre de Paolo, siempre tendrá las puertas abiertas”, dijo Bellina en conferencia de prensa, en el Estadio Alejandro Villanueva.

“Son casos difíciles por la carrera que tiene, por la calidad que tiene. Primero, está en proceso de recuperación; segundo, está analizando opciones. Siempre estaremos abiertos a hablar con él y cualquier jugador que esté identificado en el club”, añadió el gerente deportivo.

Del tema también habló el ‘Chaval’, la reciente incorporación de Alianza Lima para afrontar la Liga 1 y para encarar el difícil reto en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Sabemos el jugador que es Paolo Guerrero, la historia que tiene en el club y en la selección. A un jugador de ese calibre cualquier club lo quiere. Si al final viene, estaremos encantados”, señaló el futbolista de 27 años.

Guerrero, por ahora, continúa con sus trabajos de recuperación de una lesión en la rodilla, que motivó a que rescinda contrato con Inter de Porto Alegre el año pasado y que le impidió ser parte de varios partido de la selección peruana.

“Se habló mucho de Alianza en estos días y a mí me encantaría regresar, pero nadie se ha comunicado conmigo. No he tenido ningún acercamiento, yo me mantengo entrenando, esa es la verdad”, expresó Guerrero, hace unos días, en su salida de la Videna, donde viene ejercitándose.