Alianza Lima: ¿Qué resultados necesita para ser campeón del Torneo Apertura?

Alianza Lima tiene la complicada tarea de superar a Sporting Cristal en la recta final del Torneo Apertura para coronarse campeón a falta de solo una fecha, pero con partidos pendientes por disputar.



Sporting Cristal sumó dos empates seguidos, le dio vida y aumentó las chances de Alianza Lima. Los blanquiazules tienen tres partidos por jugar y los celestes solo uno, en el cierre del Torneo Apertura.



Sporting Cristal, es el líder, y cuenta con 29 puntos. Alianza Lima, que marcha segundo, tiene 23 unidades. Una diferencia de seis puntos que se podrían revertir, inclusive con un triunfo de los celestes en la última fecha.

¿Qué resultados favorecen a Alianza Lima para ganar el título del Torneo Apertura?

Primero, Alianza Lima debe ganarle a Sport Huancayo (Hoy) y el partido pendiente ante UTC el jueves 23 de agosto. Con este resultado, los blanquiazules igualan en puntaje a Sporting Cristal (29 unidades).



Alianza Lima y Sporting Cristal llegarían a la última fecha con los mismos puntos. Es decir, los blanquiazules tendrían que ganarle Binacional y los celestes deben perder o empatar ante Sport Rosario. Así los íntimos ganarían el Apertura.

La última opción: Forzar un partido extra



Para forzar un partido extra, Sporting Cristal y Alianza Lima deben terminar con el mismo puntaje al finalizar el Torneo Apertura.



En el caso Alianza gane sus tres partidos y Cristal gane el que le resta, quedarían con 32 puntos en el primer lugar y se definiría con un partido extra en cancha neutral.

Alianza Lima sin chances



Lo complicado para Alianza Lima será la presión por ganar. Está obligado a ganar tres partidos seguidos, sumar 9 puntos ya que cualquier empate o derrota, lo dejaría casi sin opciones al título.

Partido restante de Sporting Cristal en el Torneo Apertura:



Sporting Cristal vs Sport Rosario (26 agosto)



Partidos restantes de Alianza Lima en el Torneo Apertura:



Sport Huancayo vs Alianza Lima (HOY 8:00 p.m.)

Alianza Lima vs UTC (23 agosto)

Alianza Lima vs Binacional (26 agosto)

