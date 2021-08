Ricardo Lagos, lateral de Alianza Lima y autor del primer gol en el triunfo ante Universitario por 2-1, se refirió a su gol y al rendimiento del equipo en lo que va de la Fase 2, que hasta el momento para alegría de sus hinchas es puntero con 17 puntos.

“Es muy bonito irse a casa con los tres puntos y más que todo en un clásico y anotando. Hablaba con Míguez de la importancia de un clásico y anotar es muy bonito porque la hinchada te lo recuerda mucho. Más contento por la entrega del equipo y que nos llevamos los 3 puntos”, dijo a Radio Ovación.

Sobre su compañero Hernán Barcos, quien lo asistió para su gol, indicó: “Hernán es un jugador importante para el equipo por lo que entrega, por la calidad que tiene. Más allá de ser delantero es un muy buen asistidor, nos ayuda mucho y en lo personal también contento por anotar y darle esa linda victoria al pueblo de Alianza”.

Al ser preguntado por el hecho que Alexander Succar era el encargado de marcarlo comentó: “Me sorprendió por lo que Corzo es el habitual titular en el equipo y al ver a Succar, que es más ofensivo, quise buscarle el ida y vuelta. Busqué el espacio y se vio reflejado que no tiene eso de ser defensor y no me acompañó”.

Explica el buen momento de Alianza Lima

Ricardo Lagos habló sobre el buen momento de Alianza Lima que tras el triunfo ante Universitario lo mantiene como líder en la Liga 1. “Nosotros venimos igual desde el día uno, más allá que digan que somos un equipo que se formó para segunda. Nosotros trabajamos día a día y al final de temporada se mira qué es lo que lograste y qué es lo que dejaste pasar, más allá que la hinchada nos exija. Sabemos esa responsabilidad pero nosotros seguimos perfil bajo”, añadió.

Finalmente habló de lo que viene en el torneo. “Todos los partidos son difíciles, no hay equipo favorito, se juegan muchas cosas de aquí a fin de año, tanto pelear el título como el descenso. Hay que saber que nos jugamos muchas cosas y no podemos dejar pasar la oportunidad de pelear cosas importantes”.

