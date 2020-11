Luego de caer ante Mannucci en el Gallardo, Alianza Lima quedó al borde del descenso. Todo esto a falta de una jornada para el final de la Fase 2 de Liga 1, donde el equipo de Daniel Ahmed se tendrá que jugar la vida. En esta nota conoce todos resultados que le convienen a los ‘blanquiazules’ para seguir en Primera.

Sport Huancayo será el rival de Alianza Lima en el cierre. Los de Matute, que no ganan hace 5 partidos (4 derrotas y un emparte), necesitan quedarse con los 3 puntos para no perder la categoría (aquí no necesita ver a los demás). Pero no la tendrá nada fácil, ya que el ‘Rojo Matador’ está obligado a sumar (al menos un empate) ante los íntimos para asegurar Sudamericana.

¿Qué pasa si Alianza Lima empata frente a Sport Huancayo? Pues debe esperar que Carlos Stein (antepenúltimo) y Atlético Grau (penúltimo) no ganen sus respectivos partidos que, seguramente se jugarán en simultáneo para evitar polémicas.

¿Qué pasa si Alianza Lima pierde con Sport Huancayo? Siendo el peor escenario para los íntimos, debe esperar que Carlos Stein también pierda y que Atlético Grau no gane. Aquí lo salvará la diferencia de goles (no hay partidos extra).

Tabla del Acumulado / zona baja

A tener en cuenta: En caso Alianza Lima gane su encuentro, Carlos Stein todavía tiene una posibilidad. ¿Cuál es? Le tendría que meter al menos 8 goles a UTC (imaginando que los de La Victoria derroten 1-0) para pasarlo en la tabla. Son 3 los equipos de descienden (Llacuabama ya fue el primero).

Así se jugará la última fecha de la Fase 2

Sporting Cristal vs Cantolao

Alianza Lima vs Sport Huancayo

UTC vs Carlos Stein

Alianza UDH vs Atlético Grau