Alianza Lima le da ultimátum a Lionard Pajoy para que renueve de una vez pero...

A los goleadores siempre se les espera, pero a este no. Cuando acabó la temporada y Alianza Lima se coronó campeón del fútbol peruano, llegaron los festejos y después las renovaciones y contrataciones. Desde el interior del club se especificó que en este 2018 se abocarán a pagar las deudas ante Sunat y que por tal razón, algunos contratos serían revisados.



Uno de ellos fue el de Lionard Pajoy. Se le habló personalmente y se le escribió cuando ya estaba de vacaciones, que deseaban seguir contando con él, pero ya no pagándole el mismo sueldo, sino con un descuento en sus ingresos.



El colombiano no ha respondido. Tampoco ha rechazado la propuesta, solo se ha quedado en silencio desde entonces. Esta incertidumbre de no saber cuál es su respuesta, pese a los intentos de hablar con él, ha creado un clima de incomodidad y desde tierras ‘blanquiazules’ se ha tomado una decisión: si hoy no llega y, por lo tanto, no se presenta al inicio de pretemporada, entonces será dejado de lado. Se asumirá que no desea continuar en el club y se buscará un delantero en el mercado local. La pelota está en los pies del goleador, aunque parece que esta vez, no quiere mandarla al fondo del arco.

Jugadores de Alianza Lima sorprendieron a Lionard Pajoy

DATAZOS

*Alianza Lima anunció ayer oficialmente la contratación del lateral José Guidino, ex-Deportivo Municipal.

* Esta mañana arriban a nuestra capital el uruguayo Gonzalo Godoy y el argentino Tomás Costa.

* Luis Ramírez renovó por una temporada más con los ‘íntimos’.



VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.