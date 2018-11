Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO EN DIRECTO Los 'Íntimos' que buscan asegurar cuanto antes su boleto a las semifinales, pisan el acelerador este miércoles cuando salten al estadio 'Ciudad de Cumaná' y visiten a los 'Zorros', desde las 3.30 p.m., por la fecha 13 del Torneo Clausura. El duelo puedes seguirlo por la señal de Gol Perú.



Los íntimos, dirigidos por Pablo Beingoechea, llegan a este Alianza Lima vs Ayacucho FC con la mente puesta en un triunfo que los afiance matemáticamente como terceros en el 'acumulado' y asegure su lugar en las semifinales del Descentralizado 2018 por delante de Real Garcilaso que le pisa los talones.



Alianza Lima 2-1 Universitario: Goles y resumen (Video: Gol Perú)

Este Alianza Lima vs Ayacucho FC será también la ocasión para observar un duelo entre los entrenadores uruguayos Pablo Bengoechea y Mario Viera. El primero llega motivado por su último triunfo en el clásico y el segundo lo hace con la tranquilidad de llegar a la fecha 13 del Torneo Clausura habiendo salvado la categoría.



Una victoria de los blanquiazules en este Alianza Lima vs Ayacucho FC puede ponerlos a seis puntos del líder Melgar y pelear por el título. Pero una derrota pondría en riesgo el tercer lugar del 'acumulado' que les permita enfrentar al campeón del Torneo Clausura en las Sermifinales y pondría a los 'Zorros' muy cerca de título.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: Posibles alineaciones



Alianza Lima: Leao Butrón; Hansel Riojas, Gonzalo Godoy, Aldair Fuentes, José Guidino; Óscar Vílchez, Maximiliano Lemos, Luis Ramírez, Alejandro Hohberg, Roberto Villamarín; Mauricio Affonso.



Ayacucho FC: Italo Espinoza; Aldair Perleche; Ronaldo Bogado, Juan Barreda, Hugo Souza; Cristian Mejía, Tarek Carranza, Robert Ardiles, Kevin Sandoval, Ever Chávez; Mauricio Montes