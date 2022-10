¡Pirata al arco! Campos fue expulsado y Barcos se puso los guantes | VIDEO

El final del Alianza Lima vs. Ayacucho FC. no pudo ser más dramático. En los minutos finales del partido, el portero Ángelo Campos vio la roja y tuvo que dejarle su puesto a Hernán Barcos. El ‘Pirata’ no solo hizo el gol del triunfo, sino que también terminó el partido bajo los tres palos.

Con el 1-0 en la bolsa, Ángelo Campos intentó hacer algo de tiempo en los últimos minutos del partido. El árbitro Cartagena le sacó la segunda amarilla y el guardameta tuvo que salir expulsado.

Alianza Lima no tenía más cambios por lo que un jugador de cancha tuvo que ponerse los guantes. El elegido fue el delantero Hernán Barcos, quien jugó los últimos minutos de reposición defendiendo la portería.

Barcos no fue exigido en los minutos finales, aunque se dio el lujo de meterse una descolgada y de meterse un ‘piscinazo’ para llevar tranquilidad a su arco.

Finalmente, Alianza Lima consiguió un importante triunfo que los coloca en la punta del Torneo Clausura a falta de una fecha por jugarse. Asimismo, los íntimos se colocaron en el segundo puesto de la tabla acumulada, desplazando a Melgar.

