Alianza Lima vs Ayacucho EN VIVO se enfrentan por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima vs Ayacucho EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | Los Blanquiazules limpian la casa para recibir este domingo a los 'Zorros' en La Victoria por la sexta fecha del Torneo Clausura. El duelo programado desde las 4 p.m., en el estadio de Matute lo puedes seguir desde la señal de GOL PERÚ.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Ayacucho vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en La Victoria.



Para este Alianza Lima vs Ayacucho, Pablo Bengoechea, técnico victoriano, apuesta nuevamente por el 'Doble nueve' Adrián Balboa y Federico Rodríguez que funcionó ante Deportivo Municipal y espera aplicarlo ante los 'Zorros'.



Los íntimos afrontan, una vez más, con la ausencia de Pedro Gallese y Kevin Quevedo. Leao Butrón se mantiene firme en el arco tras su regreso ante Deportivo Municipal. En tanto Aldair Fuentes volverá al once inicial y se complementará dupla con Wilder Cartagena.



Detrás del 'Doble nueve' Felipe Rodríguez y Rinaldo Cruzado quien seguirá llevando la cinta de capitán para este Alianza Lima vs Ayacucho, espera recuperar la senda del triunfo como sucedió ante Academia Cantolao que tuvo como protagonista a Kevin Quevedo con un Hat-Trick.



Alianza Lima vs Ayacucho: Posibles alineaciones



Alianza Lima: Butrón, Salazar, Godoy, Rojas, Rossel, Fuentes, Cartagena, Cruzado, Balboa, Felipe Rodríguez y Federico Rodríguez.



Ayacucho FC: Rosales, Perleche, Minaya, Suoza, Trujillo, Carranza, Mejía, Chávez, Martínez, Aguirre y Montes.