Alianza Lima vs Ayacucho: EN VIVO Juegan por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima vs Ayacucho : EN VIVO ONLINE TV El cuadro blanquiazul enfrenta al equipo de los 'Zorros' en el estadio Ciudad de Cumaná por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1. Alianza Lima busca ante Ayacucho un triunfo para meterse en la pelea por el título. (3:30 p.m. hora peruana) (TV: Gol Perú | Movistar TV)



El partido Alianza Lima vs Ayacucho será la oportunidad para el equipo del técnico Miguel Ángel Russo de volver a la senda del triunfo tras la derrota por Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre y el último empate ante Municipal por la Liga 1.



En la previa del Alianza Lima vs Ayacucho, los blanquiazules se ubican en el tercer lugar de la tabla de posiciones com 10 puntos, con una diferencia de cinco respecto al líder.



Por su parte, los 'Zorros' han sumado seis puntos y ocupa el octavo puesto. Antes del Alianza Lima vs Ayacucho el equipo local ha conseguido mantenerse sin perder dos fechas seguidas. Venció a Binacional y empató con Sport Ayacucho.



Russo confirmó que el atacante Mauricio Affonso sigue lesionado y no será parte de la lista de convocados para el duelo Alianza Lima vs Ayacucho.

Alianza Lima 2-2 Municipal: Goles y resumen (Video: Gol Perú)

Posibles alineaciones del Alianza Lima vs Ayacucho FC:



Alianza Lima: Butrón; Godoy, Riojas, Duclós, Rosell; Fuentes, Cruzado; Quevedo, Ramírez, Manzaneda y Ugarriza

Ayacucho FC : Rosales, Delgado, Laura, Souza, Cruz, Martínez, Nungaray, Sandoval, Carranza, Montes y Preciado

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.