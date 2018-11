Alianza Lima vs Binacional : EN VIVO ONLINE TV El equipo blanquiazul enfrenta al El Poderoso del Sur este domingo en el estadio 25 de Noviembre de Moquegua por la fecha 15 del Torneo Clausura del Descentralizado 2018. Alianza Lima busca un triunfo ante Binacional. (3:30 p.m.)



Alianza Lima vs Binacional tendrá varios ingredientes especiales. Por un lado, la esperanza de los blanquiazules de terminar en el primer lugar del Clausura y llegar en optimas condiciones a las semifinales del Play Off, cupo que alcanzó hace dos fechas.



Para el partido Alianza Lima vs Binacional, el técnico Pablo Bengoechea mandará un equipo alterno pensando en el pase a la final por el título nacional ante Sporting Cristal. Pese a que tiene opciones de superar a Melgar, que marcha con dos puntos de ventaja.



El DT Bengoechea decidió guardar a su goleador Mauricio Affonso y no estará en el Alianza Lima vs Binacional. En cambio, Binacional, con un triunfo asegura un cupo a la Copa Sudamericana 2019, en detrimento de Universitario.

Alianza Lima vs Binacional: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO por el Torneo Clausura

En suma, Alianza Lima piensa en el título nacional, y pone en bandeja el cupo a la Sudamericana 2019 a Binacional, y de paso lo deja sin torneo internacional a Universitario.



Sin Leao Butrón, Cachito Ramírez, Alejandro Hohberg, Rinaldo Cruzado y Óscar Vílchez, Alianza Lima pondrá al Ángelo Campos, Gonzalo Godoy y Hansell Riojas en el once titular.

