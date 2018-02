Alianza Lima y Boca Juniors se medirán en un atractivo duelo por Copa Libertadores Grupo 8, donde también se encuentran Junior s Barranquilla y Palmeiras de Brasil. En esta nota conoce los horarios y canal de TV del encuentro.



¿Qué día y dónde se juega el Alianza Lima vs Boca Juniors? El choque de Copa Libertadores se llevará a cabo este jueves 1 de marzo en el Estadio Nacional de Lima, que seguro lucirá un lleno total de hinchas.



¿A qué hora se jugará el Alianza Lima vs Boca Juniors? En Perú arrancará a las 7:30 p.m.. Mientras que en Argentina irá a las 9:30 p.m.. A continuación revisa lo horarios en el resto de países.



Perú: 7:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Estados Unidos: 9:30 p.m. (Florida)



¿Qué canal transmitirá el Alianza Lima vs Boca Juniors? El encargado de pasar el cotejo pata toda Latinoamérica es la cadena deportiva Fox Sports.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Boca Juniors vía Internet? No te olvides que Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más.



Alianza Lima y Boca Juniors nunca se han enfrentado en un partido oficial, por lo que el partido de este jueves será el primer entre ambas escuadras.