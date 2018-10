Alianza Lima vs Deportivo Municipal EN VIVO ONLINE GOLPERÚ TV EN DIRECTO por Torneo Clausura

Alianza Lima vs Deportivo Municipal EN VIVO ONLINE. 'Blanquiazules' se miden este lunes ante 'Ediles' en el Estadio Nacional por partido pendiente de la fecha 5. Todo arranca a las 3:30 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Deportivo Municipal vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Alianza Lima, luego de caer ante Comerciantes Unidos, está obligado a ganar a Deportivo Municipal si no quiere perder a los primeros de la tabla de posiciones. Los de Bengoechea están a 6 del líder Melgar con un partido menos (ante Sport Boys).

Deportivo Municipal, por su parte, no gana hace 4 jornadas (2 derrotas y 2 empates). 'La Franja' ocupa la casilla 12 con 8 puntos. ¿Levantarán ante Alianza Lima? El choque promete.



Alianza Lima jugará con su indumentaria blanquimorada en devoción al Señor de los Milagros. Dicha tradición la sigue desde 1971.

Alianza Lima vs Deportivo Municipal: Alineaciones probables



Alianza Lima: Butrón; Villamarín, Riojas, Godoy, Duclós; Lemos, Costa, Cruzado, Ramírez; Hohberg, Affondo.



Deportivo Municipal: Rivanedeyra; Rabanal, Vílchez, Salazar, Ampuero; Cuba, Guarderas, Alfageme, Manzaneda, Buitrago, Fernández.