Alianza Lima vs Junior EN VIVO EN DIRECTO. 'Blanquiazules' reciben al 'Tiburón' este jueves en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. El partido arrancará a las 7:30 p.m. por la señal de Fox Sports 3 para toda Latianomérica.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Junior vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.

Alianza Lima buscará de local su primera victoria en la Copa Libertadores tras empate ante Boca Junior y derrota frente a Palmeiras. Los de Pablo Bengoechea aún no marcan en el certamen.



Argentina / 9:30 p.m.

Chile / 9:30 p.m.

Perú / 7:30 p.m.

México / 7:30 p.m.

Colombia / 7:30 p.m.

Ecuador / 7:30 p.m.

Alianza Lima, que el último lunes presentó un equipo alterno en la derrota 1-0 ante UTC de visita, saldrá con todo en la Copa Libertadores, pues ya no tienen opciones a disputar la final del Torneo de Verano de Perú y solo piensan en el certamen internacional.



Junior, por su parte, no tendrá a dos jugadores importantes para el choque con Alianza Lima. Ellos son el peruano Alberto Rodríguez y el colombiano Teófilo Gutiérrez. El cuadro cafetero aún no suma punto alguno en el grupo.

Alianza Lima vs Junior: Alineaciones probables



Alianza Lima: Daniel Prieto; José Cotrina, Miguel Araujo, Gonzalo Godoy, José Guidino; Luis Ramírez, Tomás Costa, Carlos Ascues, Rinaldo Cruzado, Mario Velarde; y Alejandro Hohberg.



Junior: Sebastián Viera; David Murillo, Jonathan Ávila, Enrique Serje, Germán Gutiérrez; Yimmi Chará, Sebastián Hernández, Leonardo Pico, Luis Díaz; Luis Carlos Ruiz y Jonatan Alvez.