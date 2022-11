Alianza Lima cayó 1-0 ante Melgar en la primera final de la Liga 1 2022 y deberá remontar este sábado en Matute si desea salir campeón nacional. No obstante, el partido estuvo muy cerca de terminar empatado 1-1, pero la clara opción de Hernán Barcos se fue por encima del travesaño.

Sobre esa jugada en particular, el ‘Pirata’ fue autocrítico en torno a su capacidad de definición en la altura, algo que el propio delantero argentino admitió no dominar aún al 100%.

¡Era el empate! Hernán Barcos falla el 1-1 en inmejorable posición | VIDEO: Gol Perú

“ Fue una jugada linda, el tema de la pegada en la altura todavía no lo tengo claro. Las veces que me ha tocado definir se me ha ido siempre por arriba . El sábado tenemos que hacer nuestra parte y ganar allá”, declaró a Gol Perú después del encuentro.

Sobre el partido en sí, Barcos aseguró que se van decepcionado pues no era el resultado que esperaban, aunque se mantuvo esperanzado en voltear la serie en el Estadio Alejandro Villanueva.

“No es el resultado que vinimos a buscar, nos faltó proponer un poco más, ser un apoco más agresivos pero es lo que nos toca. Ahora el sábado en casa tenemos que dejar todo para dar vuelta a esto”, expresó.

“Es un partido de 180 minutos, el primero lo ganaron 1-0 y ahora en Matute nosotros tenemos que hacer nuestra parte”, añadió.

Finalmente, agradeció a la hinchada de Alianza Lima que viajó hasta Arequipa para alentar al equipo. “Siempre nos acompañan, dejan todo en cada partido y nosotros no vamos a ser menos”, sentenció.

Melgar derrotó 1-0 a Alianza Lima en la primera final de la Liga 1 2022

Melgar venció 1-0 a Alianza Lima por la final de ida de la Liga 1 en el estadio Monumental de la UNSA. Yordi Vílchez marcó en propio arco para darle la ventaja inicial a los ‘mistianos’. La revancha se juega este sábado 12 de noviembre a las 3:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

