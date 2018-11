Alianza Lima vs Melgar EN VIVO Día, hora y canal TV de primera semifinal del PlayOff del Descentralizado

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO Limeños y arequipeños se ven las caras por la primera semifinal del PlayOff del Descentralizado 2018. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo: día, hora y canal. ¿Qué equipo se llevará el primer 'round'?



¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Alianza Lima vs Melgar? Se jugará este domingo 2 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, que seguro lucirá un impresionante marco de hinchas.



¿A qué hora se juega el Alianza Lima vs Melgar? Todo arrancará a las 4:00 p.m. de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina y Chile lo puedes seguir desde las 6:00 p.m.. Transmite GOLPERÚ.

¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Melgar vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



La vuelta entre Alianza Lima y Melgar será el jueves 6 de diciembre en la ciudad de Arequipa. Equipos buscan llegar a la final del PlayOff, donde ya espera Sporting Cristal.