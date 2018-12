Alianza Lima vs Melgar: EN VIVO ONLINE TV El equipo blanquiazul enfrenta al rojinegro este jueves en el estadio de la UNSA por la semifinal de vuelta del Play Off del Descentralizado 2018. Alianza Lima busca un triunfo ante Melgar para meterse a la final ante Sporting Cristal. (8:00 p.m. hora peruana) (TV: Gol Perú)



El Alianza Lima vs Melgar será a todo o nada. El empate en Matute dejó la llave abierta para ambos clubes. Un triunfo de cualquiera lo encamina directamente a la final del Play Off.



Tras el empate 3-3 de la ida, los blanquiazules llegan motivados por la remontada en el Alianza Lima vs Melgar. Los rojinegros iban ganando 3-0 y los íntimos consiguieron la remontada emotiva para quedar con las chances intactas para el partido de vuelta.



El técnico Pablo Bengoechea esperará la recuperación de Hansell Riojas para el duelo Alianza Lima vs Melgar. El zaguero terminó con un golpe en el tobillo tras la ida.



El partido por las semifinales se define por puntos en ambos encuentros. Es decir, la diferencia de goles y/o los goles de visita no son tomados en cuenta. Cualquier marcador igualado en los 90 minutos, determinará la definición del ganador del Alianza Lima vs Melgar por penales de manera directa.



"Si bien haremos hasta lo imposible por ganar en los 90 minutos de juego, la posibilidad de los penales se puede dar y, por tanto, estamos practicando. La idea es no dejar nada al azar y nos seguiremos preparando con todo", dijo el atacante Mauricio Affonso en la previa del Alianza Lima vs Melgar.

Alianza Lima 3-3 Melgar: Goles y resumen (Fuente: Gol Perú)

Alineaciones probables del Alianza Lima vs. Melgar:



Alianza Lima: Leao Butrón, Luis Garro, Aldair Fuentes, Gonzalo Godoy, Francisco Duclós, Rinaldo Cruzado, Tomás Costa, Kevin Quevedo, Luis Ramírez, Alejandro Hohberg y Mauricio Affonso.

Melgar : Diego Penny, Giancarlo Carmona, Jhon Narváez, Paolo Fuentes, Nilson Loyola, Patricio Arce, Alexis Arias, Joel Sánchez, Christofer Gonzales, Bernardo Cuesta y Tulio Etchemaite.

