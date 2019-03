Alianza Lima vs Municipal: EN VIVO Juegan en Matute por el  Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima vs Municipal : EN VIVO ONLINE TV El cuadro Blanquiazul enfrenta al equipo edil este sábado en el estadio Matute por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. Alianza Lima necesita un triunfo ante Municipal para alcanzar al líder Sporting Cristal. (Hora: 8:00 p.m.) (TV: Gol Perú por Movistar)



Alianza Lima vs Municipal será la oportunidad para el técnico Miguel Ángel Russo de volver a la senda del triunfo luego de la derrota ante Inter de Porto Alegre por la Copa Libertadores, torneo en el que no ha logrado ganar todavía.



Con miras al Alianza Lima vs Municipal, el DT Russo podrá contar con el delantero Mauricio Affonso, recuperado de una lesión que lo marginó del duelo copero. Además, el golero Leao Butrón vuelve al equipo titular, en reemplazo de Pedro Gallese.



Aldair Fuentes entra en la defensa para el encuentro Alianza Lima vs Municipal, debido a la fecha de suspensión que deberá cumplir Hansell Riojas.

Alianza Lima 2-1 Cantolao: Goles y resumen (Video: Gol Perú)

Alianza Lima se ubica en el cuarto puesto de la tabla de posiciones luego de tres triunfos y una derrota. Con nueve puntos, los blanquiazules tienen una diferencia de tres con Sporting Cristal, líder del Apertura.



Por su parte, Municipal sumó cinco puntos y espera romper la mala racha de tres partidos sin ganar. Los ediles sumaron una victoria en el debut ante Melgar, además de dos empates y una derrota.

Alineaciones posibles del Alianza Lima vs Municipal:



Alianza Lima: Butrón, Salazar, Fuentes, Godoy, Guidino, Cruzado, Costa, Quevedo, Cachito Ramírez, Manzaneda y Affonso.

Municipal : Rivadeneyra, Zela, Vílchez, Rabanal, Arévalo, Buitrago, Flores, Bogado, Cabrera, García y Bulos.

