Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO ONLINE GOL PERÚ TV EN DIRECTO por Torneo Apertura

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO ONLINE . 'Blanquiazules' reciben este domingo a la 'Rosados' en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute por la fecha 2 del Torneo Apertura. El partido arrancará a las 4:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Sport Boy s? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



Alianza Lima buscará un triunfo ante Sport Boys para salir del mal momento en el que se encuentra. El cuadro de Pablo Bengoechea no gana 5 partidos y preocupa a todos sus hinchas.

Pero al frente estará un equipo que viene de protagonizar un partidazo ante el campeón del Torneo de Verano, Sporting Cristal, en el Miguel Grau del Callao (1-1).



Alianza Lima viene de caer 3-2 ante Sport Rosario en el Estadio Rosas Pampa de Huaraz en el inicio del Torneo Apertura. ¿Qué equipo se llevará la victoria? No te lo pierdas.