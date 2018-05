Alianza Lima vs Sport Rosario : EN VIVO ONLINE TV El cuadro blanquiazul enfrenta a equipo azul y amarillo este sábado en el estadio Rosas Pampa de Huaraz por la primera fecha del Torneo Apertura . Alianza Lima va por triunfo ante Sport Rosario para salir de la crisis de resultados. (5:45 p.m.) (TV: Gol Perú | Movistar Deportes)



El Alianza Lima vs Sport Rosario será la oportunidad de los blanquiazules de dejar atrás dos torneos para el olvido: Verano y Libertadores. En la Copa fueron eliminados de con un solo punto y recibieron una dolorosa goleada 5-0 ante Boca Juniors la el pasado miércoles.



Pese a ello, el equipo íntimo está dolido y espera que en el Alianza Lima vs Sport Rosario comenzar a revertir la situación sumando sus primeros tres puntos.



Un triunfo en el Alianza Lima vs Sport Rosario le servirá al plantel blanquiazul para salir de la mala racha de cuatro derrotas seguidas. El equipo de Bengoechea no gana desde el 22 de abril, precisamente a Sport Rosario en Matute (3-1).



Por otro lado, cualquier resultado diferente a la victoria podría precipitar la salida del DT Bengoechea, según los trascendidos de los últimos días previo al inicio del Torneo Apertura. El técnico de Alianza Lima no podrá contar con Kevin Quevedo y tampoco Óscar Vílchez suspendido. Además del lesionado Cotrina.

Alianza Lima 5-0 Boca Juniors: Goles y resumen

"Alianza tiene que ir con la mentalidad de sacar un buen resultado. Es difícil comparar la Libertadores con el torneo local, porque la realidad nos indica que todo lo que pensamos en este primer semestre salió mal. Empezamos todos de cero y, en Huaraz, trataremos de adaptarnos al rival, a la cancha y el mismo viaje que siempre desgasta", dijo el técnico charrúa previo al Alianza Lima vs Sport Rosario .



"Alianza es un equipo grande y complicado que no viene bien, pero trata de jugar en todas partes y buscará sumar puntos. Debemos contrarestar eso para ganar en casa”, dijo el volante de los locales Carlos Beltrán en referencia al Alianza Lima vs Sport Rosario .

