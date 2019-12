El técnico Manuel Barreto no pudo contener la frustración tras el gol fallado de los celestes en el partido Alianza Lima vs Sporting Cristal por el duelo de vuelta de las semifinales del Play Off de la Liga 1, que se disputó en el Estadio Nacional.

En los minutos de descuento del partido, el atacante celeste Cristian Palacios quedó a tiro de gol para la remontada del marcador pero su disparo se fue por arriba del arco.

Palacios pudo marcar el 2-1 y forzar el partido a la definición por penales. Por ello, el técnico de Sporting Cristal, Manuel Barreto, lamentó y con gestos evidentes de frustración no podía creer la jugada desperdiciada en la agonía del choque.

Alianza Lima venció 1-0 en la ida a Sporting Cristal y con el empate 1-1 en la revancha, clasificó a la final de los Play Off de la Liga, donde lo espera Binacional.

