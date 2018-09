Alianza Lima vs Sporting Cristal: Policía se retiró del campo por incidentes en exteriores de Matute [VIDEO]

En pleno segundo tiempo del Alianza Lima vs Sporting Cristal , la Policía que estaba en campo se retiró por incidentes en exteriores de Matute. Con ello, el choque quedó suspendido por falta de garantías.



¿Qué pasó? Según informó Canal N, se reportaron cinco heridos por balacera en los exteriores del Estadio Alejandro Villanueva. Esto llevó a los efectivos a paralizar el clásico.



Tras varios minutos de espera, la Policía determinó que el Alianza Lima vs Sporting Cristal se suspenda, ya que no contaban con más efectivos privados para controlar el encuentro.

Cabe señalar que en la tribuna norte estaba un grupo de hinchas de Sporting Cristal, pese a que se ordenó solo el ingreso de locales. Este grupo tuvo que ser retirado. ¿Hasta cuándo con estas situaciones?