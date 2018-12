Alianza Lima vs. Sporting Cristal : DÍA, HORA Y CANAL TV ONLINE Ambos equipos se enfrentarán por la final del Play Off del Descentralizado 2018 en busca del título de campeón nacional del fútbol peruano.



¿Cuándo y cómo se llevará a cabo la final del Play Off: Alianza Lima vs Sporting Cristal? Se jugará inicialmente en partidos de ida y vuelta. El primer choque esta programado para el miércoles 12 de diciembre. El choque de revancha se jugará el siguiente domingo 16.



La definición del campeón nacional contempla la suma de puntos en ambos partidos. No hay diferencia de goles y tampoco se toman en cuenta los tantos de visita. Por ende, tras igualdad de puntos en los dos primeros partidos se disputará un tercer encuentro. Este partido sería el definitivo y proclamará al ganador del título del Descentralizado 2018.



Sporting Cristal decidirá el orden de los partidos. Es decir, si juega de local o visitante en el primer y segundo partido de la final del Play Off. Ello, debido a que logró el mayor puntaje en la tabla acumulada del Descentralizado 2018.

Alianza Lima vs Melgar: Atajada de Butrón | Último penal de Melgar (Fuente: Gol Perú)

Los partidos del Descentralizado 2018 y la final del Play Off los transmite Gol Perú por Movistar TV señal por cable.



¿Vas a seguir la final del Play Off vía Internet? En Trome.pe., tendrás el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



