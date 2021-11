Alianza Lima vs. Tomayapo EN VIVO vía Directv Sports ONLINE se enfrentarán este miércoles 10 de noviembre desde las 5:45 p. m. (hora peruana) por la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores Femenina 2021. El partido también será transmitido por Directv GO, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de goles al instante, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Manuel Ferreira de Asunción y el panorama es muy favorable para que las representantes peruanas puedan clasificar. En este momento, la plantilla femenina de Alianza Lima está en el tercer lugar del Grupo C con tres puntos, mientras que Tomayapo en la cuarta casilla sin haber sumado hasta ahora.

Esta última jornada será decisiva para las dirigidas por Samir Mendoza, que vienen motivadas tras vencer por 1-0 a la Universidad de Chile. El gol anotado por Adriana Lúcar a pocos minutos del final determinó el histórico triunfo de las ‘Blanquiazules’, con el cual ganaron opción para avanzar a cuartos de final.

¿A qué hora ver el partido Alianza Lima vs. Tomayapo?

Estados Unidos – 3.45 p. m. hora de Los Ángeles

México – 4.45 p. m.

Perú – 5.45 p. m.

Ecuador – 5.45 p. m.

Colombia – 5.45 p. m.

Estados Unidos – 5.45 p. m. hora de Texas

Bolivia – 6.45 p. m.

Venezuela – 6.45 p. m.

Estados Unidos – 6.45 p. m. hora de Miami

Uruguay – 7.45 p. m.

Paraguay – 7.45 p. m.

Argentina – 7.45 p. m.

Brasil – 7.45 p. m.

Chile – 7.45 p. m.

España – 11.45 a. m.

Italia – 11.45 a. m.

¿Dónde ver la transmisión del Alianza Lima vs. Tomayapo?

El partido Alianza Lima vs. Tomayapo será transmitido por la señal de Directv Sports, Directv GO y por la web directvsports.com.

¿Qué resultado Alianza Lima vs. Tomayapo para avanzar en Copa Libertadores Femenina?

Para este cotejo, un empate podría bastar, siempre y cuando Deportivo Cali mantenga su eficacia y derrote a U. de Chile. No obstante, las últimas campeones de la Liga Femenina del Perú no se pueden confiar y tendrán que salir con todo para no depender de otros resultados.

Miryam Tristán, Sandy Dorador y Adriana Lúcar tendrán que lucir en su mejor versión para romper el cerrojo defensivo del rival. No obstante, también será clave la presencia de la portera Maryory Sánchez, quien ya demostró de toda su calidad en el anterior encuentro: tuvo varias intervenciones para mantener el cero en su arco.

Recordemos que en la primera jornada, Annie Del Carpio se había puesto bajo los tres postes, pero Samir Mendoza optó por un cambio táctico, que al final le trajo buenos resultados. En tanto, Yoselin Miranda, Alison Reyes y Neidy Romero parecen inamovibles, debido al buen despliegue que han mostrado.

Por su parte, Tomayapo tiene pocas chances de avanzar, en específico por la gran cantidad de goles que han recibido hasta ahora. En su debut, el club boliviano cayó por 6-0 ante U. de Chile y luego 8-0 ante Deportivo Cali, razón por la cual debe conseguir una categórica victoria para remontar la diferencia.

Sin duda, el principal objetivo que tendrán es cerrar la fase de grupos de la Copa Libertadores con el mejor resultado posible. No obstante, el plantel llegará notoriamente mermado: solo cuentan con 13 jugadoras para el choque con Alianza Lima. Las lesiones afectaron mucho a la institución.