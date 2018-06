Alianza Lima vs Unión Comercio : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro blanquiazul enfrenta al 'Poderoso de Altomayo' este sábado en el estadio Matute por la fecha 4 del Torneo Apertura del Descentralizado 2018. Alianza Lima busca una victoria ante Unión Comercio para despegar en la tabla. (8:00 p.m.) (TV: Gol Perú)



El partido entre Alianza Lima vs Unión Comercio será la oportunidad del equipo íntimo de consolidarse en materia de resultados tras encadenar dos triunfos seguidos e iría por el tercero, que incluso lo puede colocar en el primer lugar de la tabla.



Previo al Alianza Lima vs Unión Comercio , el equipo del técnico Pablo Bengoechea atravesaba una crisis de resultados, luego de sumar cinco derrotas seguidas, que logró revertir con los triunfos ante Sport Boys y Sporting Cristal.



En el caso de la visita, el Poderoso de Altomayo encara el Alianza Lima vs Unión Comercio con mucha necesidad de puntos tras situarse entre los últimos lugares de la tabla acumulada, además, hace dos partidos no logra ganar: perdió con Sporting Cristal y emaptó como local ante San Martín.

Alianza Lima 2-1 Sporting Cristal: resumen y goles

Para el Alianza Lima vs Unión Comercio el DT uruguayo del cuadro blanquiazul no podrá contar con el atacante Gabriel Leyes y el volante Rinaldo Cruzado. Ambos lesionados tras el triunfo ante Cristal (2-1)



"El partido ante Unión Comercio empieza 0-0 y para nosotros nos jugamos nuestra final de la Copa del Mundo. No conozco otra manera de encarar el fútbol. Acá lo único que cambia es cuando no se dan los resultados y vienen con el cuchillo entre las manos para hacer sus preguntas. El rival es muy peligroso", dijo el técnico Pablo Bengoechea sobre el Alianza Lima vs Unión Comercio .

Alianza Lima vs Unión Comercio: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Gol Perú por el Torneo Apertura Alianza Lima vs Unión Comercio: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Gol Perú por el Torneo Apertura

Posibles alineaciones del Alianza Lima vs Unión Comercio :



Alianza Lima : Butrón, Garro, Godoy, Riojas, Guidino, Costa, Lemos, Hohberg, Vílchez, Quevedo y Pósito.

Unión Comercio : Zamudio, Vásquez, Salas, Rentería, Díaz, Morales, Uribe, A. Ojeda, Mimbela, Manco y Aguirre.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.