Una gran jugada colectiva para el gol de Roger Martínez para América vs. Necaxa por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga MX.

Un remate de cabeza desde el centro del área para el grito de gol de las ‘Águilas’ y tres puntos fundamentales para estar líderes en la tabla de posicione.

Cabe destacar que, América llegó al gol tras uno anulado por el VAR. Jonathan Rodríguez marcó pero el videoarbitraje se lo negó. Antes de ello, Jonathan dos Santos puso el primer gol del partido.

América vs. Necaxa: la previa

Con el peruano Pedro Aquino, América buscará su novena victoria consecutiva en la liga mexicana para establecer un nuevo récord, cuando visite a Necaxa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

El martes, el América dirigido por el argentino Fernando Ortiz venció 3-0 al Atlético San Luis y con ello empató su récord histórico de ocho victorias al hilo que comparten con el equipo de la temporada 1993-94 y el del torneo Verano-1997.

“Va a ser una frase reiterada, pero no me fijo si consigo un récord o no. Los que lo han logrado son los jugadores, yo estoy para entrenarlos”, apuntó el ‘Tano’ Ortiz ante la posibilidad de establecer la nueva marca.

Al frente estará el Necaxa, que sueña con obtener un boleto directo para la liguilla final por el título, pero que ahora anda en zona de reclasificación, octavo con diecisiete unidades.