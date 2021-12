André Carrillo es reconocido por sus compañeros de la selección peruana como uno de los jugadores más bromistas del plantel. Cada vez que tiene tiempo, la ‘Culebra’ suele vacilar a sus colegas en las redes sociales. Su última víctima fue Raúl Ruidíaz.

El delantero del Seattle Sounders se encuentra en Paris, disfrutando de unos días de vacaciones junto a su familia. ‘La Pulga’ subió una foto junto a su hijo con la famosa Torre Eiffel de fondo, sin embargo, no esperaba que Carrillo estaba listo para un avispado comentario.

“Preocúpate, Mbappé”, fue el mensaje que la ‘Culebra’ le dejó a la ‘Pulga’, atreviéndose incluso a etiquetar al propio delantero del PSG.

El comentario viene generando múltiples reacciones de los hinchas, quienes han celebrado la ocurrencia.

Raúl Ruidíaz fue vacilado por Carrillo, quien etiquetó a Mbappé. Foto: Instagram.

Ruidíaz figura en el equipo ideal del año de la MLS

Raúl Ruidíaz se convirtió en el segundo máximo goleador en la temporada de la Major League Soccer con 17 anotaciones. Por esa razón, la MLS reconoció su labor e incluyó al atacante del Seattle Sounders FC en el equipo ideal del año.

“Una cuarta temporada consecutiva de strikes de dos dígitos y la mejor hasta ahora con 17. Una máquina de goles”, así describió la cuenta oficial de la liga a la ‘Pulga’.

El jugador peruano comparte el once ideal con M. Turner (New England Revolutions), Y. Gómez Andrade (Sounders) M. Robinson (Atalanta), W. Zimmerman (Nashville), T. Buchanan (New England), C. Gil (New England Revolutions ), H. Mukhtar (Nashville), J. Paulo (Sounders), G. Bou (New England) y V. Castellanos (New York City).