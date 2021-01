Ángel Comizzo se refirió a las críticas que recibe por parte de gente relacionadas a Universitario de Deportes (exfutbolistas y exdirigentes). “Me molesta por los jugadores. A mí no me afecta nada”, señaló en extensa entrevista para GOLPERÚ.

“Siempre hay gente, y se puede dar nombres y apellidos, que trata permanentemente de desestabilizar el club para tomarlo por asalto en cualquier momento. Esa gente se ha encargado de menospreciar todo lo que se ha hecho”, lanzó Ángel Comizzo.

“Me cuentan (las críticas) porque soy una persona que no tiene redes sociales. No sé lo que es Instagram, no sé lo que es una página de Facebook... solo tengo mi teléfono porque me debo comunicar con mi familia en Argentina”, acotó.

“Más que dolerme a mí... tendrían que respetar a los futbolistas, porque son los que se entrenan todos los días”, agregó.

“Me molesta las cosas que me comentan con respecto a las críticas, pero por los jugadores. A mí no me entran las balas, yo tengo un cuero duro. A mí no me afecta nada”, cerró Ángel Comizzo.