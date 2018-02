Ángel Di María: Esposa mandó este dardo a entrenador de PSG tras derrota con Real Madrid [FOTOS Y VIDEO]

El entrenador del PSG , Unai Emery, ha sido uno de los personajes más criticados en las últimas horas por la derrota 3-1 ante Real Madrid, luego de ir ganando el encuentro. Pero el DT no solo ha sido criticado por la prensa, sino por las esposas de sus propios jugadores. Uno de ellos Ángel Di María , quien no alterno un solo minuto en el duelo de Champions League.



La esposa de Ángel Di María, siempre se ha caracterizado por salir a los medios de comunicación y defender al 'Fideo' ante la opinión pública. Finalizado el encuentro entre PSG y Real Madrid, Jorgelina Cardoso, no aguantó la impotencia y desde su teléfono celular empezó a bombardear el vestuario parisino.



"Tu esfuerzo + tu trabajo extra + tus goles + tus asistencias + tu mejor momento = BANCO. Pero las que no entendemos nada de fútbol somos las mujeres...¡Allez París!", este mensaje de la esposa de Ángel Di María se convirtió en viral en las redes sociales del PSG y muchos piensan que sentenciaría que el argentino sea nuevamente 'banco' cuando Real Madrid visite el 'Parque de los Principes'.



FURIOSAS: La mujer del argentino Ángel Di Maria arremetió contra Unai Emery, DT del PSG🇫🇷, por dejar en el banco a su esposo ante Real Madrid. La mujer del brasileño Thiago Silva, que también fue suplente, tampoco se quedó atrás y criticó al entrenador español... 🙌⚽️😳😱🤬🙏 pic.twitter.com/xflFaTV7m2 — Futbol Mundial (@infofut_world) 15 de febrero de 2018

Pero ahí no quedó la cosa, pues la esposa de Thiago Silva, capitán y zaguero central del PSG también quedó al margen del duelo con Real Madrid y Emery explicó todo se trataba de una decisión elección táctica. "¿Táctica? ¿Qué táctica?", publicó Belle Silva, mujer del brasileño en sus historia de Instagram, agravando la situación del club que el sábado recibe al Estrasburgo por la fecha 26 de la Liga de Francia.