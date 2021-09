Con la mujer no. Un periodista venezolano, Fernando Petrocelli, desató un verdadero escándalo horas previas al duelo entre la selección argentina y la ‘Vinotinto’, al ofender a Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, en una publicación en su cuenta de Twitter y que le costó nada menos que ser denunciado por la Fiscalía de su país.

El periodista venezolano de DirecTV, radicado en Argentina se valió de su popularidad para incitar a la violencia verbal contra Lionel Messi, refiriéndose a su esposa de una manera irrespetuosa. “Messi, Messi, está bien, eres un crack, pero la Antonella a todos nos la va a ma...”, decía su publicación y luego añadió “Buen cántico. Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser ‘... y con Antonella todos vamos a gozar’, jajaja”, compartió cronista sin calcular las consecuencias de su acto.

Horas después que este mensaje se volviera tendencia por la ola de críticas de los hinchas de Lionel Messi, los medios de Caracas informaron que el Fiscal Nacional Tarek William Saab, solicitó la captura y la imputación del periodista bajo los cargos de “violencia simbólica y promoción al odio por discriminación de género”.

Periodista venezolano ofendió de manera obscena a esposa de Lionel Messi (Captura)

El propio fiscal se encargó de compartir la orden de detención desde su cuenta de Twitter, lo que provocó que el hombre de prensa borrara el tuit y ensayara las disculpas públicas por el mismo medio.

Fiscal de Venezuela acusó al periodista de estos delitos (captura)

“Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas”, se disculpó Petrocelli desde su cuenta de Twitter .

En los últimos meses se registraron detenciones por comentarios violentos en redes sociales, varios de estos casos fueron enmarcados en la Ley contra el Odio, aprobada a finales de 2017 por la Asamblea Constituyente a servicio del régimen de Nicolás Maduro y denunciada por la oposición como un instrumento para “criminalizar la disidencia”.

