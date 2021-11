El Clásico de Sudamérica Argentina vs. Brasil en la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022 terminó sin emociones, pero con polémicas. Durante una jugada dividida, Nicolás Otamendi golpeó con el codo a Raphinha, falta que finalmente no fue sancionada por el juez principal ni por el VAR. Un día después, la Conmebol reveló los audios en la sala de videoarbitraje y la conversación solo desató más críticas.

Al inicio de la acción, el juez VAR, Esteban Ostojich, afirma que no ve un golpe, pero luego ve detenidamente la repetición y se percata que sí existió un impacto. Es así que informa a Andrés Cunha de la situación, pero especificando que a lo mucho podría ser una tarjeta amarilla para el defensor argentino.

Sin embargo, no hubo ningún tipo de sanción para Otamendi, mientras que Raphinha se recuperó y continuó jugando con un parche en el labio debido a que sufrió un corte por el codazo recibido.

Parte del diálogo VAR

AVAR: Cuidado con la cara

Asistente: Yo no veo golpe.

Árbitro: Raphinha, para mí fue un golpe sin intención.

VAR: Con el antebrazo, en la cara. Velocidad normal dámela. Quiero ver la intensidad.

Árbitro (A los jugadores): Lo están chequeando Var: Quiero ver la intensidad.

AVAR: Program, repite con close up.

VAR: Velocidad normal.

Árbitro (A Raphinha): Lo van a chequear. Raphinha, tiene que salir.

VAR: Es con el antebrazo, ¿cobró falta por lo menos?

AVAR: No.

VAR: Sigue.

VAR: Yo considero que acá, el golpe es con el antebrazo en el rostro, con intensidad media, ¿sí? En el rostro.

VAR: Esto me parece que es falta, de tarjeta amarilla. No lo considero como tarjeta roja, Ale. ¿Estamos de acuerdo?

AVAR: Estamos de acuerdo.

VAR: Andrés, chequeo completo. Uso de brazos indebido, al límite.

VAR: Chequeo completo.

Árbitro: Ok, ok. Está claro.

Árbitro (A los jugadores): No, saque de arco.

Operador: ¿Estamos?

VAR: Sí señor, gracias Santiago. Y es fuera del área.

VAR: Que me de 10 segundos más, por favor. Vuelve para atrás.

AVAR: Espera, no reanudes, espera.

VAR: Ahí. Dame si es adentro o afuera.

AVAR: Es afuera.

VAR: Pero vamos a confirmarlo.

VAR: Afuera, el golpe es afuera. Vamos, vamos, vamos, vamos. Siga, siga, siga, siga.

Cabe mencionar que la Conmebol emitió un comunicado en el cual suspende de manera indefinida a los uruguayos Andrés Cunha y Esteban Ostojich por esa acción en el superclásico entre Argentina vs. Brasil. Para el máximo ente del fútbol sudamericano, “el VAR debió llamar al árbitro para una revisión de campo por potencial tarjeta roja”.

Tite se quejó

El DT de Brasil, en conferencia de prensa, mostró su enfado por lo ocurrido en el estadio de San Juan. “Voy a decir lo que dije en el vestuario sobre el arbitraje. Y lo asumiré. (Andrés) Cunha es un árbitro extraordinario, su calidad técnica y de percepción son altísimas, un aspecto disciplinario muy alto. Pero el arbitraje requiere de un equipo de trabajo. ¿Quién está en el VAR?”, precisó.

“Es imposible, y lo voy a repetir, es imposible no ver el codazo de Otamendi a Raphinha. No estoy hablando del resultado del partido. Quien quiera tener exención en el análisis, está muy claro. ¿Fue eso decisivo en los resultados del partido? No sé. ¿Gran partido de los dos? Sí, fue un gran partido. Tradición, calidad técnica de los dos, está bien. Pero el componente del arbitraje tiene que ser el mismo”, sentenció.