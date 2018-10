Argentina vs. Brasil EN VIVO EN DIRECTO. La selección gaucha, en su mayoría juveniles, se enfrentará a la experimentada canarinha de Neymar y compañía en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. El superclásico internacional se jugará este martes 16 de octubre a la 1:00pm. y desde ya ambas selecciones han considerado que no se trata de un amistoso, por lo que no se guardarán nada a la hora del ataque. "Contra Argentina nunca hay amistosos. Va a aparecer competitividad, la calidad técnica e individual de los dos equipos. Ellos, seguramente nos van a enfrentar con sus principales jugadores, nosotros también", dijo Tité, DT de la canarihna. El duelo sudamericano será transmitido por TyC Sports | Globo | beIN Sports y otros canales del mundo que te detallamos a continuación.

Argentina vs. Brasil | Esta será el partido oficial número 104 que ambas selecciones jugarán, de los cuales son 40 triunfos para Brasil, 38 para Argentina y 26 empates, registrando 162 goles convertidos por Brasil y 160 por Argentina. Si contamos los partidos no oficiales por la FIFA serían un total de 109 partidos. Los cuales los gauchos han ganado 42 con 176 goles marcados, mientras la canarinha ha ganado 41 con 170 goles; y 26 empates entre ambas selecciones.



La última vez de un Argentina vs. Brasil fue el 9 de junio de 2017, en Melbourne, Australia. En aquella ocasión, la albiceleste le ganó 1-0 a la verdeamarelha.

Argentina 1-0 Brasil: resumen y gol

El Argentina vs. Brasil será transmitido este martes 16 de octubre desde la 1:00 de la tarde (hora peruana) por la pantalla de TyC Sports. Globo y SporTv serán los encargados de llevar la señal a todo Brasil, mientras que beIN Sports hará lo mismo para Estados Unidos y Europa.

OTROS CANALES DEL MUNDO





Albania SuperSport 4 Digitalb

Andorra beIN Sports 1

Austria DAZN

Brunei Astro Go

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada

Francia beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Alemania DAZN

Internacional Bet365

Malasia Astro SuperSport 2 , Astro Go

, Astro Go Monaco beIN Sports 1

Países Bajos Fox Sports 4, Fox Sports Go

Portugal Sport TV2

Suiza DAZN

Argentina , sin su figura principal Lionel Messi , goleó el último jueves a Irak 4-0 en un amistoso jugado en el estadio Príncipe Faisal Bin Fahd de Riad, previo a su encuentro con el 'Scratch', que también hizo lo mismo con Arabia Saudita a la que derrotó 2-0.



Lionel Scaloni, para este Argentina vs. Brasil pondrá desde el arranque a algunos jugadores no estuvieron ante Irak: Renzo Saravia, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo Battaglia, Giovani Lo Celso, Mauro Icardi y Ángelo Correa. Además, hay otros cuatro que volverán a sumar minutos como lo hicieron en el primer compromiso de esta fecha FIFA de octubre.

¿A qué hora se juega el Argentina vs. Brasil?



- 13:00 horas en Perú, México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1)

- 14:00 horas Venezuela, Bolivia, Paraguay

- 15:00 horas en Argentina, Brasil (Brasilia -1), Chile, Uruguay

- 19:00 Reino Unido

- 20:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania



En tanto, Brasil de Tité no ha demostrado su verdadero nivel, pese a su triunfo 2-0 este viernes ante Arabia Saudita, pero para su duelo contra Argentina ha mantenido el misterio y optó por cerrar la práctica y no confirmar el 11 que el martes disputará el clásico sudamericano.



"Desde el inicio, la selección no tuvo el rendimiento que imaginábamos, estuvo por debajo. Puede jugar más, producir más, competir. Tiene un mayor nivel de concentración, pero hoy estuvo por debajo", reconoció el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Para el Argentina vs. Brasil , Tité hará algunos cambios en su equipo, entre ellos, Miranda y Danilo entrarán al equipo en lugar de Pablo y Fabinho. Además de que Tite ya había avisado que Alisson ocupará el lugar de Ederson. Pero también Filipe Luis y Firmino irán de arranque

Argentina vs. Brasil | Posibles alineaciones:



Argentina: Sergio Romero; Saravia, Germán Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Battaglia, Leandro Paredes, Lo Celso; Paulo Dybala, Icardi y Correa.



Brasil: Ederson, Fabinho, Marquinhos, Pablo, Alex Sandro, Fred, Casemiro, Renato Augusto, Coutinho, Neymar y Gabriel Jesús.