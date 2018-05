Argentina vs Haití EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE amistoso rumbo al Mundial Rusia 2018

Argentina vs Haití EN VIVO EN DIRECTO. Los 'albicelestes' se enfrentarán a la selección de Haití en un amistoso internacional rumbo al Mundial Rusia 2018 . El partido arrancará a las 6:00 p.m. de Perú por la señal local de aquel país de TyC Sports .



La selección argentina contará con la presencia de su capitán y principal figura, Lionel Mess i desde el minuto inicial. Además, Jorge Sampaoli busca consolidad un equipo rápido y versátil en todas sus líneas.



HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Perú / 6:00 p.m.

España / 1:00 a.m. (del 30 de mayo)

México / 6:00 p.m.

Colombia / 6:00 p.m.

Chile / 7:00 p.m.

Argentina / 8:00 p.m.

Ecuador / 6:00 p.m.

Bolivia / 7:00 p.m.

Brasil / 8:00 p.m.

Los Ángeles / 4:00 p.m.

Nueva York / 7:00 p.m.

Venezuela / 7:00 p.m.

Aparentemente, el técnico se habría decidido por Wilfredo Caballero como el arquero titular para mañana luego de la lesión de Sergio Romero hace unos días.



La única duda para Argentina está en la defensa, porque Nicolás Otamendi presenta una molestia inguinal que lo dejaría fuera del partido amistoso de mañana.



Por otro lado, Haití que no participará de Rusia 2018 buscará ganar experiencia con un rival de jerarquía. Actualmente, tiene el puesto 108 en la ranking FIFA.



Argentina enfrentó 2 veces a Haití y le marcó 8 goles. Estos amistosos se disputaron en el año 2010 donde Argentina lo goleó 4 a 0 y en 1974 donde se impusieron por 4 a 1.



Finalmente, Argentina busca en este tiempo consolidar su once titular y llegar apto para su debut frente a Islandia el 14 de junio en Moscú.



Argentina vs Haití: Alineaciones probables



​Argentina: Caballero; Ansaldi, Otamendi, Fazio y Tagliafico; Mascherano, Lo Celso; Lanzini, Messi, Di María; Higuaín.



Haití : Duverger; Carlens, Adé, Christian Junior y Vorbe; Alceus y Herivaux; Saba, Cantave y Sprangers; Nazon.