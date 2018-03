Argentina vs. Italia EN VIVO. Este gran choque de gigantes será uno de los partidos soñados que solo podremos ver en este amistoso, ya que la selección azurra no clasificó al Mundial Rusia 2018 tras ser eliminada por Suecia en el partido de repechaje.



Este Argentina vs. Italia servirá a la selección albiceleste para afinar detalles de cara al debut en el Mundial de Rusia 2018. El encuentro se jugará en el Etihad Stadium de Manchester City.



La selección argentina se encuentra en Manchester desde el pasado lunes donde el DT Jorge Sampaoli estudia cada una de las jugadas y estrategias que aplicará ante Italia. Desde los entrenamientos el 'hombrecito' ha probado al arquero Wilfredo Caballero, en lugar de Sergio Romero, quien está de para desde hace varias fechas.

Al parecer, Argentina arrancará con Fabricio Bustos y el mediocampista Manuel Lanzini, quienes acompañarán a Gonzalo Higuaín, Lionel Messi y Ángel Di María en el once inicial del Argentina vs. Italia. Sergio Agüero está descartado para este encuentro por lesión



Lionel Messi tiene todas las miradas puestas en él y sabe que este Argentina vs. Italia es uno de los más esperados encuentros que todo hincha del fútbol esperaba ver en el Mundial Rusia 2018, pero que un amistoso es casi lo mismo por la potencia futbolística de ambos equipos. Esta será la primera vez que enfrente al equipo de Gianluigi Buffon.



Messi en declaraciones a la prensa ha dejado en claro cuál es su motivación: "Tengo el deseo de verme campeón", tras las frustraciones de tres finales sucesivas perdidas (dos Copa América 2015 y 2016) y el Mundial Brasil-2014.



Por otro lado Italia, aún sin entrenador, enfrentará a Argentina a pesar que aún tienen el sabor amargo de no clasificar a la copa del Mundo.

HORA EN EL MUNDO QUE SE JUGARÁ ARGENTINA VS. ITALIA



Argentina / 4:45 p.m.

Colombia / 2:45 p.m.

Chile / 4:45 p.m.

España / 8:45 p.m.

Ecuador / 2:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Perú / 2:45 p.m.

Paraguay / 4:45 p.m.

Uruguay / 4:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m. (Florida)



¿DÓNDE PUEDO VER ARGENTINA VS. ITALIA?



Si estás en el Perú y parte de Latinoamérica, el Argentina vs. Italia se transmitirá EN VIVO vía TyC Sports. Pero si te encuentras en España puedes verlo en DirecTv.

ASÍ FORMARÍAN ARGENTINA VS. ITALIA



Argentina: Wilfredo Caballero - Fabricio Bustos, Nicolás Otamendi, Federico Fazio y Nicolás Tagliafico - Lucas Biglia y Ever Banega o Leandro Paredes - Manuel Lanzini, Lionel Messi y Angel Di María - Gonzalo Higuaín. DT: Jorge Sampaoli



Italia: Gianluigi Buffon - Alessandro Florenzi, Daniele Rugani, Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola; Pellegrini, Jorginho, Marco Verratti; Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. DT: Luigi Di Biagio