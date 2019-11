Argentina vs. Paraguay EN VIVO vía DirecTV por el octavos de final de Mundial Sub 17 

Argentina vs. Paraguay EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | Sigue el partido por los octavos de final del Mundial Sub 17 Brasil 2019 que se disputará este jueves, desde las 6:00 de la tarde (hora peruana) en el estadio Kléber Andrade de Vitória.



¿Vas a seguir el Argentina vs. Paraguay vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Brasil.



La transmisión del encuentro estará a cargo de DirecTV Sports en Perú y gran parte de Sudamérica, mientras que TV Pública llevará las acciones de manera exclusiva en suelo argentino. Tigo Sports y NPY reproducirán el compromiso para el público guaraní.

Tanto la Albiceleste como la Albirroja de la categoría anhelan seguir en busca de un título que nunca han conquistado, pero solo una continuará hacia los cuartos de final del certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del enfrentamiento.

Argentina vs. Paraguay | Horarios del partido:

18:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas - Venezuela, Bolivia

20:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay

23:00 horas - Reino Unido

00:00 horas del viernes - España, Alemania, Italia, Francia

Paraguay viene de sorprender a Italia para acabar como puntero del grupo F, imponiéndose 2-1 a los europeos el pasado domingo, día en el que Argentina mantuvo su invicto en el torneo al derrotar 3-1 a Tayikistán y finalizó como escolta de España en el grupo E.

Ambas selecciones quieren llegar su primera final en la competición. Argentina, campeona sudamericana dirigida por Pablo Aimar, quedó tercera en 1991, 1995 y 2003.

Paraguay, tercera clasificada de la región, anhela volver a alcanzar los cuartos de final de un Mundial Sub 17, como lo hizo en las ediciones de Nueva Zelanda 1999 e India 2017, en esta ocasión con Gustavo Morínigo como director técnico.



Argentina vs. Paraguay | Posibles Alineaciones:

Argentina: Rocco Ríos; Luciano Vera, Tomás Lecanda, Francisco Flores, Lautaro Cano; David Ayala, Ignacio Fernández, Juan Sforza, Matías Palacios; Exequiel Zeballos, Franco Orozco.

Paraguay: Angel González; Ulises Gonzalez, Gastón Benítez, Basilio Duarte, Rolando Ortíz; Fabrizio Peralta, Junior Quiñonez; Rodrigo López, Fabio Barrios, Diego Duarte, Fernando Ovelar.